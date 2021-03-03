Танцювала з Путіним – потрапила в "Роснефть": Росія "підвищила" екс-главу МЗС Австрії

Після невдалої політичної кар'єри Карін Кнайсль писала замітки для "рупора Кремля"

Колишній міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка запам'яталася тим, що запросила на власне весілля президента Росії Володимира Путіна, може увійти до ради директорів держкомпанії "Роснефть".

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Як повідомили російські ЗМІ, кандидатуру колишнього дипломата висунув уряд РФ.

У 2018 році Кнайсль "прославилася" танцем із Путіним на власному весіллі:

Крім того, на посаду незалежного директора "Роснефти" були висунуті екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер, виконавчий директор компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік – 2", Маттіас Варніг і глава правління Marcuard Holding Ганс-Йорг Рудлофф.

Варто відмітити що Шредер є чинним головою ради компанії, а Варніг і Рудлофф – членами ради, яка складається з 11 людей.

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Нагадаємо, що Кнайсль очолювала МЗС Австрії в першому уряді Себастьяна Курца з грудня 2017 року до 3 червня 2019-го, коли виявилося, що її проросійська "Партія свободи" отримувала гроші з РФ.

Коли уряд розпався, Кнайсль отримала роботу колумністки в пропагандистському кремлівському мовнику RT (раніше Russia Today).

Варто зазначити, що особисте життя ексміністерки теж дало тріщину: австрійські ЗМІ писали про сварки, скандали і навіть бійки з її чоловіком, австрійським бізнесменом Вольфгангом Майлінгером. Минулого року пара подала на розлучення.

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