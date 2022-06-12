Терорист Гіркін грубо наїхав на найближчого соратника Путіна

Гіркін розповів про некомпетентність Шойгу у військовій справі

Ігор Гіркін (ліворуч) та Сергій Шойгу (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Так званий ексміністр оборони "ДНР", терорист Ігор Гіркін-Стрєлков назвав головного поплічника Володимира Путіна – міністра оборони РФ Сергія Шойгу – дурнем.

Про це повідомляє радник міністра МВС Антон Геращенко.

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"Це людина, яка ніколи не була військовим, військова справа їй глибоко не цікава, тільки кар'єра і піар. Дико багатий, дико жадібний. Він дурень, він не розуміє, у нього величезна кількість вогнепальної зброї, і генералів він подібних до себе добирає", – сказав про Шойгу Гіркін, наголосивши, що окупанти відправлені в Україну без елементарної техніки.

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