Токаєв пішов проти Путіна: Казахстан не визнає квазідержави "Л/ДНР"

Президент Казахстану вирішив згадати статут ООН

Путін не зрозумів, що це було / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вирішив не визнавати самопроголошені формування у Донецькій та Луганській областях України, про що він вирішив заявити прямо на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, таким чином зіпсувавши все свято міжнародному злочинцю Володимиру Путіну.

Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24" .

Реклама

Заява

"Територіальна цілісність держави – це святе поняття. А інші стверджують, що будь-які народи, що перебувають у складі тієї чи іншої держави, мають право на власну державу і можуть відокремитися за власним бажанням. Але взагалі підраховано, що якщо право нації на самовизначення насправді буде реалізовано на всій земній кулі, то замість 193 держав, які зараз входять до складу ООН, виникне понад 500 чи 600 країн. Звичайно, це буде хаос. Тому не визнаємо ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію. І, очевидно, цей принцип буде застосований по відношенню до квазідержав, якими, на наш погляд, є Луганськ та Донецьк", – заявив Токаєв на Форумі.

У цей момент на сцені сидів головний ідеолог незалежності "Л/ДНР" – Путін.

Обстановка