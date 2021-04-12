МЗС РФ нахамив Зеленському через космос

Марія Захарова неадекватно відреагувала на заяву президент України в День космонавтики

Слова президента Володимира Зеленського про роль України для першого польоту людини в космос передбачувано викликали хамську реакцію Росії – навіть у День космонавтики речниця МЗС РФ Марія Захарова не стрималася, щоб не згадати уявних "українських неонацистів".

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Про це вона 12 квітня написала в своєму Facebook.

За її словами, українські ракетобудівники підкорюють космічні простори тільки "в мріях", а сама Росія "ніколи не ділила славу космічних перемог".

Слідуючи "темниками" Кремля, Захарова додала, що "найяскравішими здобутками сучасного київського режиму стали невгамовна злість, русофобія та реінкарнація націоналістичної ідеології з нацистською символікою".

Таку помилку з її боку можна пояснити тим, що вона просто не знає про те, що саме українські "Південмаш" і КБ "Південне" допомагають створювати космічні ракети США, Євросоюзу і Канаді.

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Нагадаємо, що 12 квітня в світі щорічно відзначається День космонавтики. А цьогоріч святкується ювілей першого історичного польоту людини в космос – рівно 60 років з моменту запуску радянського космонавта Юрія Гагаріна на орбіту. З цієї нагоди "Сьогодні" розповідає про український "слід" у Всесвіті: 6 історій про вчених, конструкторів і космонавтів, чиє походження, життя або робота були пов'язані з Україною.

Відео: Сьогодні

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