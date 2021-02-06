Російський пропагандист "заробив" орден від Путіна

Гендиректор кремлівського каналу дістав нагороду на свій 60 день народження

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про нагородження гендиректора пропагандистського "Першого каналу" Костянтина Ернста орденом "За заслуги перед Вітчизною" I ступеня.

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Відповідний указ опублікували на сайті Кремля.

Сьогодні Ернсту виповнилося 60 років. Він дістав нагороду з формулюванням "за великий внесок у розвиток засобів масової інформації та багаторічну плідну діяльність".

Сім років тому Ернст отримав такий самий орден II ступеня. Свою посаду обіймає з 1999 року, до цього був генпродюсером "Першого каналу".

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Раніше "Перший канал" приписав дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини до учасників протестів 23 січня за опозиційного політика Олексія Навального.

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Нагадаємо, російський пропагандист Володимир Соловйов назвав провокацією інцидент в Санкт-Петербурзі, де під час мітингу співробітник ОМОНу вдарив у живіт 54-річну росіянку Маргариту Юдину.

Затримані на протестах розповідають про жахи й тортури. Як російська влада залякує і відбиває бажання виходити на акції протесту – дивіться в нашому сюжеті:

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