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Третя катастрофа за місяць: у Росії розбився бомбардувальник Су-24

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
27 серпня, 18:33
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Недалеко від Пермі розбився черговий російський військовий літак. Екіпаж знайшли
Бомбардувальник Су-24 летів на ремонт / Колаж "Сегодня"
Бомбардувальник Су-24 летів на ремонт / Колаж "Сегодня"

Сьогодні вдень недалеко від Пермі (Російська Федерація) розбився черговий російський військовий літак. На це раз крах зазнав бомбардувальник Су-24.

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Про це повідомляє прес-служба Центрального військового округу Росії .

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"27 серпня під час перельоту на авіаремонтне підприємство для проведення планового ремонту зазнав аварії в 95 км на захід від міста Перм літак Су-24. По доповіді з місця льотчики катапультувалися", – йдеться в заяві пресслужби.

На пошуки був направлений вертоліт пошуково-рятувальної служби. Пілотів знайшли і госпіталізували.

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Пресслужба російської армії запевняє, що політ виконувався без боєкомплекту, літак впав в лісистій місцевості, а значить на землі ніяких руйнувань немає.

На місці катастрофи бомбардувальника
На місці катастрофи бомбардувальника

Згідно з першими повідомленнями, Су-24 під Перм'ю виконував тренувальний політ. За попередніми даними, повітряне судно зазнало аварії через відмову техніки.

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Череда катастроф

Це не перше повідомлення про падіння російської військової повітряної техніки.

  • 19 серпня в Астраханській області під час виконання планового польоту розбився винищувач МіГ-29, пілот загинув.
  • 17 серпня в Підмосков'ї розбився військово-транспортний літак Іл-112В. Аварія сталася в Кубинці під час тренувального польоту. Екіпаж – командир, льотчик-випробувач, Герой Росії Микола Куімов, льотчик-випробувач Дмитро Комаров і бортінженер-випробувач Микола Хлудеев – загинув.
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Українські експерти вважають, що головна проблема російських літаків – двигуни . Раніше Кремль купував нашого виробництва. Після 2014 року, зі зрозумілих причин, будь-яка співпраця України з РФ припинилася. З тих пір вони намагаються зробити свій двигун. Але не дуже вдало.

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