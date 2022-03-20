Трибунал для Путіна. Президента РФ хочуть засудити за війну проти України

У світі збирають підписи для петиції, щоб створити трибунал для президента країни-агресора та покарати його за всі злочини

Путіна хочуть судити за війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

У світі запропонували створити Міжнародний трибунал над президентом РФ Володимиром Путіним. Главу країни-окупантки хочуть особисто судити за війну в Україні та інші злочини проти людства.

Про це повідомив лідер партії „Українська стратегія Гройсмана", експрем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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Колишній прем'єр закликав людей підписати цю петицію, щоб Путін особисто заплатив за всі злочини.

"Разом ми зможемо покарати Путіна за вторгнення в Україну і злочини проти людства. Петицію вже підтримали колишні прем’єри Великої Британії – Гордон Браун та Джон Мейджор. За два дні вона зібрала понад 850 тис. голосів", – написав він.

Зазначимо, станом на 8.40 20 березня петиція набрала вже 904 тисячі голосів. Підписати петицію можна за цим посиланням.