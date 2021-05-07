"Троллинг і провокація": експерт про заяву Путіна про перемогу у війні без України

Фото Evgenia Novozhenina/Reuters / Фото: Фото Evgenia Novozhenina/Reuters

Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що РФ могла б перемогти у Другій світовій війні і без участі України, – це "тролінг і провокація".

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Про це заявив російський історик і публіцист Марк Солонін, передає "Гордон".

"Думаю, що дана заява Путіна була чистим троллингом. Це просто тролінг, це провокація, і я думаю, що ми зробимо з вами правильно, якщо не будемо вестися на цю провокацію взагалі. З тролями не сперечаються – їх просто банять", – сказав він.

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Як відомо, в грудні 2010 року на той момент прем'єр Росії Володимир Путін заявив, що РФ перемогла б у Великій Вітчизняній війні, навіть якщо б Україна не входила до складу Радянського Союзу.

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Нагадаємо, сьогодні, 7 квітня, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян і народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський влаштували перепалку в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24". А все через тоталітарних режимів нацистів і СРСР.