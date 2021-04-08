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Тупа дипломатія: Кремль дозволив Лаврову використовувати будь-який лексикон, коментуючи політику США

8 квітня, 15:36

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Пєсков схвалив висловлювання глави МЗС РФ

У Кремлі дозволили главі МЗС РФ Сергію Лаврову використовувати будь-який лексикон, коментуючи політику США. Подібні заяви з'явилися після того як він назвав "тупою" лінію, яку проводить Вашингтон стосовно Москви.

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Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Він заявив, що "міністр, як завжди, влучний в своїх формулюваннях". Таким чином він схвалив недипломатичну поведінку Лаврова.

"Непередбачуваність, агресивність, різкість і недружелюбність політики США стосовно нашої країни роблять можливим використання фактично будь-якого лексикону для того, щоб описати цю політику", – сказав Пєсков.

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Все почалося з того, що США завершили аналіз даних про передбачувані ворожі дії РФ і тепер готують відповідні заходи. Лавров вирішив це прокоментувати, але зробив це досить своєрідно.

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"Читав повідомлення про те, що адміністрація завершила огляд ворожих дій Росії, як-то у них це дуже швидко вийшло, тому що зазвичай нас звинувачують в такій кількості гріхів, що за пару тижнів і навіть за пару місяців не впораєшся, але вирішили. Будуть карати нас, напевно, і в інших формах, я чув", – заявив російський міністр.

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За його словами, неурядова організація "Атлантична рада" "уже публікує матеріали, в яких критикується абсолютно тупикова лінія США стосовно Росії".

"Тупикова, а може навіть тупа, яка не приносить ніякого результату з точки зору тих цілей, які оголошувалися, коли санкції вводилися. Багаторазово ця ситуація повторювалася, нас ці дії переконують лише в одному: що ми повинні покладатися на себе, тому що ні США , ні їх союзники – не надійні партнери, і в ключових для життєзабезпечення держави областях ми не можемо покладатися на їх настрій і на те, з якої ноги вони встають з ранку", – підкреслив Лавров.

Раніше ми повідомляли, що США готують нові санкції не тільки проти "Північного потоку – 2", але і стосовно оточення президента РФ Володимира Путіна за втручання у вибори і хакерські атаки.

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