Турнік і "молекулярна кухня". Навальний розповів про життя в СІЗО

Російського опозиціонера Олексія Навального перевели з виправної колонії №2 в місті Покров Володимирській області до СІЗО-3 "Кольчугіно" в цій самій області, де він перебуватиме до апеляції у справі "про наклеп на ветерана" Гната Артеменка.
Про це повідомили 3 березня в Instagram політика.
"Але зі мною все добре, тут навіть турнік є в прогулянковому дворику", – передає політик.
При цьому він зізнається, що листів не отримує і про те, що відбувається в світі, знає "ще менше, ніж коли був у Москві". Оскільки до бібліотеки йому потрапити поки що теж не вдалося, він та його двоє сусідів займаються "експериментами в галузі високої кулінарії".
"Не повірите, але ми сушимо сухарі, і я ніколи не думав, що це може бути так захоплююче", – зізнається Навальний.
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При цьому, за його словами, один з його співкамерників вважає, що "ідеальні сухарі виходять тільки якщо різати їх під саундтрек з телешоу, де розповідають про те, що я могутній агент Заходу".
Водночас його адвокат Вадим Кобзєв уточнив, що Навальний поки що перебуває в карантинній камері.
"З ним в камері двоє людей. Він в повній ізоляції, листів не отримує, ФСВП-Лист відключили для всього СІЗО. В камері нічого немає, окрім телевізора. Немає ані холодильника, ані навіть чайника", – пише Кобзєв в Twitter.
Нагадаємо, що 2 лютого російський суд замінив Навальному 3,5 року умовного терміну у справі "Ів Роше" на реальний термін позбавлення волі. А 20 лютого політик програв апеляцію і був етапований до виправної колонії у Володимирській області РФ.
У зв'язку з отруєнням і подальшими репресіями щодо політика США і Євросоюз наклали на Росію санкції за порушення його людських прав.
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