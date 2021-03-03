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Турнік і "молекулярна кухня". Навальний розповів про життя в СІЗО

3 березня, 17:34

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Політика знову перемістили, зараз він перебуває в карантинній камері

Російського опозиціонера Олексія Навального перевели з виправної колонії №2 в місті Покров Володимирській області до СІЗО-3 "Кольчугіно" в цій самій області, де він перебуватиме до апеляції у справі "про наклеп на ветерана" Гната Артеменка.

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Про це повідомили 3 березня в Instagram політика.

"Але зі мною все добре, тут навіть турнік є в прогулянковому дворику", – передає політик.

При цьому він зізнається, що листів не отримує і про те, що відбувається в світі, знає "ще менше, ніж коли був у Москві". Оскільки до бібліотеки йому потрапити поки що теж не вдалося, він та його двоє сусідів займаються "експериментами в галузі високої кулінарії".

"Не повірите, але ми сушимо сухарі, і я ніколи не думав, що це може бути так захоплююче", – зізнається Навальний.

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При цьому, за його словами, один з його співкамерників вважає, що "ідеальні сухарі виходять тільки якщо різати їх під саундтрек з телешоу, де розповідають про те, що я могутній агент Заходу".

Водночас його адвокат Вадим Кобзєв уточнив, що Навальний поки що перебуває в карантинній камері.

"З ним в камері двоє людей. Він в повній ізоляції, листів не отримує, ФСВП-Лист відключили для всього СІЗО. В камері нічого немає, окрім телевізора. Немає ані холодильника, ані навіть чайника", – пише Кобзєв в Twitter.

Нагадаємо, що 2 лютого російський суд замінив Навальному 3,5 року умовного терміну у справі "Ів Роше" на реальний термін позбавлення волі. А 20 лютого політик програв апеляцію і був етапований до виправної колонії у Володимирській області РФ.

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У зв'язку з отруєнням і подальшими репресіями щодо політика США і Євросоюз наклали на Росію санкції за порушення його людських прав.

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Росія СІЗО тюрма колонія Олексій Навальний

Джерело: Сьогодні

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