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Тут труни, тут лучники. У Бурятії влаштували в дитячому спорткомплексі похоронну залу для військових

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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29 квітня, 12:31
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Діти тренуються за стінкою, в сусідній частині будівлі
В Україні загинули 102 мешканці Бурятії.
В Україні загинули 102 мешканці Бурятії. / Фото: Радіо Свобода, Колаж: Сьогодні

Жителі Бурятії скаржаться, що головний спортивний комплекс Улан-Уде вже "пропах мерцями" через те, що там постійно проходять церемонії прощання із загиблими в Україні військовими.

Про це пише "Тайга.Інфо".

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Що відбувається

На сьогодні підтверджено, що в Україні загинули 102 мешканці Бурятії. Водночас із березня в Улан-Уде прощання з військовослужбовцями проходять у спортивному комплексі "Лукодром", який збудували у 2021 році, – це головний регіональний центр зі стрільби з лука.

Як зазначається, на час похорону робота дитячих спортивних секцій не припиняється.

"Діти тренуються за стінкою, в сусідній частині будівлі. Двері в тренувальні приміщення за кілька метрів від тих, з яких виносять труни", – пише видання.

Мати одного з учнів заявила, що батькам не подобається, що спорткомплекс "перетворився на похоронну залу":

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"Нещодавно там, де тренуються діти, теж з'явився трупний запах. Тут усе пропахло мерцями".

Український блогер та журналіст Денис Казанський заявив, що труни приходять майже щодня.

"Характерно, що за імперські амбіції божевільних дідів у Москві розплачуються невеликі народи РФ, які живуть за тисячі кілометрів від України. За що вмирають ці люди, яких самі росіяни зневажають та висміюють за азіатську зовнішність? Безумство. Бурятам треба виходити на вулиці та протестувати проти нацистського режиму в Москві, який жене їх на вірну смерть, на безглузду війну", – написав він.

Нагадаємо, що батьки російських загарбників розглядають війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів "спонсорами" і закликають їх мародерити на повну. Про це свідчать нові розмови окупантів, які вдалося перехопити СБУ

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