У нього і стрип-клуб є? Як виглядає палац Путіна зсередини (фото)

Палац президента Росії Володимира Путінавражає не тільки своїми масштабами, а й ненормальною стурбованістю розкішшю. Один з підрядників, який працював на облаштуванні палацу, розкрив Олексію Навальному подробиці розкішного оздоблення.
Про це йде мова в розслідуванні російського опозиціонера.
Цокольний поверх
Тут розташовані спа-зона, масажна, косметологічний кабінет, спа-капсула, перукарня, величезний басейн, сауни, хамами, купелі і чаші для купання, аквадискотека (при виході не вулицю), кімнати для персоналу – лікарів, управляючих, кухарів, м'ясо-рибний цех , овочевий цех, цех випічки, цех обробки яєць, "склад бруду" (18 квадратних метрів). З "коктейль-холу" можна потрапити або в домашній кінотеатр, або в дегустаційну кімнату і винний льох.
Перший поверх
Тут є все, щоб приймати, а головне – розважати гостей. Наприклад, три зали казино, домашній театр, бар з напоями, музична вітальня і читальна.
Другий поверх
Другий поверх більше нагадує готель – безліч спалень, в тому числі Путіна, і віталень, пару кімнат відпочинку. А ще зимовий сад.
А тепер детальніше, як виглядають приміщення
Малий обідній зал обставлений суперексклюзивними італійськими меблями Citterio Atena. Ця фабрика робить настільки ексклюзивні меблі, що там десятиліттями пам'ятають всіх своїх покупців.
Найдорожчий стіл в палаці Путіна – 56 тис. дол, зате з вбудованим баром.
Читальня.
Домашній театр.
А це приміщення на плані будинку позначено як кальянна, але якась дивна: там є сцена, гримерка і пілон (для танців на жердині) – більше нагадує стрип-клуб. Один такий диван коштує 27 тис. дол.
У Путіна в палаці навіть є своє величезне казино.
Є і зал з ігровими автоматами, і зал з танцювальним килимком, а в спеціальному закутку розташовується приміщення з величезним треком для електричних машинок.
Басейн завдовжки 25 метрів.
Вітальня, яка розташована перед особистою опочивальнею президента РФ.
А ось і сама спальня Путіна в 260 кв. м.
Ванна кімната.
"Хтось явно "поїхав" на розкоші. Немає нічого злочинного в тому, що комусь подобаються ліпнина і позолота. Звичайно, важко зрозуміти, навіщо одній людині 47 диванів, але у кожного свої примхи", – зауважив Навальний в своїй статті.
Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше журналісти знайшли в Петербурзі "таємну сім'ю" Путіна. Світлана Кривоногих з дочкою проживають на Кам'яному острові, але хто вони такі для президента РФ?
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