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У Путіна є дві патології та дивна схильність – психолог

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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2 квітня, 17:15
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Президент РФ готовий зробити все, щоб втілити своє головне бажання – експерти спрогнозували, як далі поводитиметься Путін
Психолог розповів про патології Путіна
Психолог розповів про патології Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

У президента Росії Володимира Путіна помітили ознаки двох патологій – соціопатії та маячного розладу. Він прагне будь-яким способом стати лідером світу, але водночас панічно боїться оточуючих. При цьому прогнозувати поведінку людей з такими патологіями можна – їхня поведінка лише погіршиться.

Про це розповів психолог Дмитро Попов ведучим Василеві Пехньо та Людмилі Добровольській у проєкті "Україна разом" на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Перша патологія – це психопатія у вигляді соціопатії. Він не відчуває провини, сорому, але відчуває страх. По-друге, у нього є маячний розлад. При цьому можна залишатися абсолютно нормальною людиною", – сказав психолог.

За словами Попова, маячні розлади Путіна – бути на чолі всього світу і Росія в цьому світі повинна займати головну позицію.

"Він заявив це неодноразово. Його головна заява – "Якщо Росія не буде главою всього світу – навіщо нам такий світ". Тобто вони всі мають здохнути, але Путін потрапить до раю", – пояснив експерт.

Попов підтвердив, що президент РФ справді боїться зараз усього, зокрема оточуючих, оскільки розуміє, що накоїв – загнав РФ у кут і відправив армію для вбивства мирних людей. Ще один панічний страх – страх заразитися коронавірусом або іншими інфекціями. Тому він і відсуває людей на 20-30 метрів, встановлюючи в кабінетах величезні столи.

"Чи можемо ми прогнозувати поведінку соціопата? Так, можемо, і вона буде тільки дедалі агресивнішою і такою, що дедалі більше штовхатиме росіян на смерть, штовхатиме свою країну в прірву. Завдання соціопата – довести, що він найкращий, а в нього це ще змішано зі страхом. Якщо він не доведе це, його рейтинг миттєво впаде вниз", – підсумував психолог.

Хвороби Путіна

Сайт "Сьогодні" повідомляв, що згідно з даними американської розвідки, президент Росії Володимир Путін страждає мозковим розладом, який спричинений деменцією, хворобою Паркінсона або так званою стероїдною люттю, що виникла в результаті лікування раку стероїдами.

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Також ми писали про те, які "діагнози" ставили Володимиру Путіну за останні роки.

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