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У Путіна відреагували на санкції проти Медведчука тривожною заявою щодо Донбасу

20 лютого, 18:26

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У Кремлі підозрюють, що Україна захоче вирішити військовим способом ситуацію на сході

Запровадження Радою національної безпеки і оборони санкцій проти нардепа Віктора Медведчука нібито свідчить про "наступ реакції" в Україні, яка може призвести до військового вирішення на Донбасі.

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Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

За словами представника Кремля, "це дуже тривожна інформація, тому що ми бачимо, що вже набирає силу реакційна тенденція в Україні. Реакція проявляється в політичній і соціальній сфері" .

За словами Пєскова, Москва бачить нібито "репресивні заходи" щодо ЗМІ, громадян України, а також "провідних" політиків країни.

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"Це не може не викликати занепокоєння і не підігрівати запитання, ким обрано таку реакційну лінію і чи не призведе вона до того, що керівництво України, наприклад, вважатиме за можливе вирішити військовим способом ситуацію на сході", – вважає прессекретар.

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Нагадаємо, США підтримали санкції щодо Медведчука та семи інших фігурантів розслідування про фінансування тероризму, які 19 лютого запровадила РНБО.

Також повідомлялося, що окрім Медведчука, під санкціями РНБО опинилася і його дружина Оксана Марченко. За даними ЗМІ, відома телеведуча потрапила в "чорний список" через оформлений на неї завод у Росії, який поставляв нафтопродукти в так звані "ДНР" і "ЛНР".

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РНБО Кремль санкції Віктор Медведчук Володимир Путін Дмитро Пєсков
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