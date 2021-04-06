Росія погрожує Україні новою ескалацією на Донбасі через слова Зеленського

Кремль хоче, щоб українська влада радилася з окупантами Донбасу

Кремль відреагував на зустріч президента України Володимира Зеленського з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом погрозами ще сильніше ускладнити ситуацію на Донбасі.

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Про це, як повідомляють російські ЗМІ, заявив 6 квітня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Зокрема, він стверджує, що вступ до НАТО не допоможе мирному врегулюванню ситуації на Донбасі, яку спікер Кремля вкотре цинічно назвав "внутрішньою проблемою" України.

"З нашого погляду, це ще більше погіршить ситуацію. Тому що, говорячи про вступ в НАТО, аж ніяк не можна абстрагуватися від думки людей", – сказав Пєсков.

Він закликав "запитати думку кількох мільйонів людей" на незаконно окупованих Росією територіях Луганської та Донецької областей.

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"Таке членство в НАТО для цих людей є глибоко неприйнятною перспективою", – каже Пєсков.

Нагадаємо, що на сьогоднішній зустрічі зі Столтенбергом Зеленський назвав НАТО "єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі", а План дій щодо членства в Альянсі – "справжнім сигналом для РФ".

А минулого тижня посли країн – членів НАТО провели екстрену зустріч через переміщення російських військ навколо України.

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