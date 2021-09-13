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У Путіна заявили, що вибори на Донбасі – це "експеримент приєднання території до Росії"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
13 вересня, 12:19
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На території ОРДЛО окупанти хочуть зробити російські одномандатні мажоритарні округи
Росія продовжує масову паспортизацію жителів ОРДЛО
Росія продовжує масову паспортизацію жителів ОРДЛО / Фото: Getty Images

Росія продовжує масову паспортизацію жителів тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, щоб збільшити явку на виборах в Держдуму. Один з депутатів путінської партії "Єдина Росія" Дмитро Саблін заявив, що проведення голосування на Донбасі – це "експеримент приєднання українських земель до Росії".

Про це він заявив в одному з інтерв'ю.

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За його словами, вже на наступних виборах на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей хочуть зробити російські одномандатні мажоритарні округи.

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Паспортизація Донбасу

  • У лютому 2017 року Путін підписав указ про визнання Росією "паспортів" так званих "ДНР" і "ЛНР". Українська влада назвала це доказом окупації Донбасу Росією, а тодішній Генсек ОБСЄ Ломберто Заньєр заявив, що це рішення перешкодить перемир'ю.
  • У Росії станом на середину літа-2021 заявляли, що жителям окупованих територій Донбасу роздали вже понад 600 тисяч російських паспортів. Причому часто окупанти нав'язують примусове отримання документа.
  • Офіційний Київ не раз заявляв, що ці видані в "Л/ДНР" російські документи не будуть визнані в Україні, а Москва це робить для можливості голосування українців на російських виборах.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент Володимир Зеленський говорив, що паспортизацією на Донбасі Росія порушує міжнародне право. Водночас він розуміє, що у кожної людини може бути своя ситуація, яка не залишає їй права вибору.

Тим часом у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає позбавлення українського громадянства за отримання російського паспорта.

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