У росіян на МКС знову несправність: модуль затягнуло димом

Екіпажу довелося включити агрегатний фільтр очищення атмосфери для усунення "можливого задимлення"

У російському модулі МКС спрацювала пожежна сигналізація. Колаж: "Сьогодні"

На проблемному російському модулі "Зірка" Міжнародної космічної станції спрацювала пожежна сигналізація. Екіпажу довелося включити агрегатний фільтр очищення атмосфери для усунення "можливого задимлення".

Про це повідомляє прес-служба Роскосмосу.

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"Сьогодні в модулі "Зірка" при проведенні автоматичного заряджання акумуляторів спрацював датчик задимлення, і включилася аварійна сигналізація", – повідомили в прес-службі Роскосмосу.

Прилади показали наявність шкідливих речовин біля медичної шафи. Пізніше екіпаж включив агрегатний фільтр очищення атмосфери для усунення "можливого задимлення".

Пізніше в Роскосмосі запевнили, що зараз всі системи працюють в штатному режимі.

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Російський модуль може впасти

30 серпня в ході обстеження російського сегмента на Міжнародній космічній станції (МКС), виявили нові ненаскрізні тріщини. Поки невідомо чи викликали тріщини витік повітря, але відомо, що це відбувається через те, що станція починає старіти.

"У деяких місцях на модулі "Зоря" були виявлені поверхневі тріщини. Це погано і говорить про те, що тріщини з часом можуть розширитися", – про це повідомив головний інженер ракетно-космічної корпорації "Енергія" Володимир Соловйов.

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Представник космічного агентства раніше заявляв, що більша частина обладнання Міжнародної космічної станції починає старіти, і попередив, що після 2025 року може статися "лавина" зламаного обладнання.

Смола, пилосос і дриль: як росіяни раніше закладали щілину на МКС

Раніше ми повідомляли, що на російському модулі "Зірка" з'явилися тріщини з витоком повітря. Космонавтам довелося використовували клей на основі смоли сандараку – хвойного дерева тетраклініс зчленований членистий, яке росте в Північній Африці.

Також був задіяний досить незвичайний для робіт в космосі набір: дриль, пилосос, шпателі, герметики, шліфувальна шкурка, поролон, фторопластовая плівка, спиртові серветки, металеві накладки і ізолента.

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