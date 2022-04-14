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У Шойгу обширний інфаркт, він у реанімації – російський бізнесмен

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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14 квітня, 13:12
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Також джерела бізнесмена повідомили про масові арешти серед вищого військового керівництва РФ
Шойгу перебуває у лікарні
Шойгу перебуває у лікарні / Фото: Колаж: Сьогодні

У міністра оборони РФ Сергія Шойгу стався інфаркт. Він перебуває у реанімації, підключений до приладів. Інфаркт міг виникнути не з природних причин.

Про це повідомив російський бізнесмен Леонід Невзлін у Telegram-каналі.

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"Шойгу вибув з гри, можливо, він стане інвалідом, якщо виживе. У нього раптом стався обширний інфаркт, він у реанімації, підключений до приладів. Ходять чутки, що інфаркт міг виникнути не з природних причин" , – написав Невзлін.

Також джерела бізнесмена повідомили про масові арешти серед найвищого військового керівництва РФ. Затримано не менше 20 штабних генералів.

"Заарештовано 20 генералів МО. Усі штабні. Тут усе зрозуміло – тотальне розкрадання коштів на підготовку українського керівництва та населення до урочистої зустрічі армії визволителів із Росії. З 2014 року вкрадено близько 10 млрд доларів, виділених Путіним на підготовку бліцкригу", – повідомив ексчиновник.

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Здоров'я Путіна

Журналісти видання "Проєкт" опублікували розслідування до 70-річчя Путіна. Як повідомляється, президента Росії Володимира Путіна в поїздках супроводжують десять лікарів, а сам він регулярно приймає ванни з екстракту рогів оленів.

Зазначається, що у 2016-2017 роках президента РФ у середньому супроводжували п'ять лікарів. У листопаді 2016-го до сочинського санаторію "Русь", де, ймовірно, відпочивав глава Кремля, заселилися одразу 12 медиків. До 2019 року, як пише видання, Путіна супроводжували вже в середньому дев'ять лікарів.

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Нагадаємо, в Кремлі змушені були зробити заяву щодо стану здоров'я Володимира Путіна після того, як вийшло розслідування журналістів видання "Проєкт" про серйозне захворювання агресора.

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Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!

Україна 24

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