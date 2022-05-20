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У Скабєєвої істерика через швидке відновлення зруйнованої інфраструктури в Україні (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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20 травня, 06:15
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Російська пропагандистка вже не розуміє, навіщо РФ почала війну
Скабєєва не розуміє, як Україна так швидко все відновлює після російських ракет/Фото: колаж: "Сьогодні"
Скабєєва не розуміє, як Україна так швидко все відновлює після російських ракет/Фото: колаж: "Сьогодні"

В одного з головних рупорів РФ Ольги Скабєєвої паніка. Вона не може заспокоїтись через те, що "Укрзалізниця" возить європейських дипломатів в Україну, а зруйновану російськими снарядами інфраструктуру відновлюють через 1-2 дні.

Відео істерики головної пропагандистки РФ опублікував український політик Сергій Лещенко.

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"Немає ще того військового спеціаліста, який би пояснив, чому протягом двох з половиною місяців ми не можемо знищити ті залізні дороги, які дотепер по якімсь неймовірним причинам використовують для постачання західного озброєння і в щоденному режимі, останнім часом знущаючись, 24/7 вони підвозять нових дипломатів із Європейського Союзу. Тепер американців, кожен день нових, і дороги працюють", — сказала Скабєєва.

Вона дивується тому, що РФ не може знищити сполучення між Україною та країнами Європейського Союзу. Її не влаштовує той факт, що Україна має дуже розвинену мережу з Європою — залізних та автомобільних доріг.

Один з експертів російського шоу "60 хвилин", яке веде пропагандистка Скабєєва, зазначив, що Україна відновлює залізничні дороги після ракет РФ через 1-2 дні, а мости — протягом неділі, злітно-посадкові смуги — протягом 2-3 днів.

Під кінець путіністка Скабєєва "перевзулася" й сказала, якщо в Україні все так швидко відновлюють, то й війни не треба було починати.

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Соловйов відхрещується від звірств армії РФ в Україні

Російський телеведучий та пропагандист Володимир Соловйов зробив чергову нахабну заяву про Україну. За його словами, у РФ нібито жоден політик погано не відгукувався про нашу країну, мовляв, країну-агресора обмовили.

"Ми, виявляється, з вами нацисти, ми – рашисти, тепер ось знову принесли в Європу зло. Просто дивно. При тому, що в Росії я не знаю, я реально не знаю жодного політика, який негативно говорив про український народ", – заявив Соловйов у ефірі своєї програми.

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