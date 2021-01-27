Вибивають двері: у Росії силовики проводять масові обшуки у сторонників Навального (відео)

Вони приходять нібито через порушення санітарно-епідеміологічних норм

У Росії силовики проводять обшуки не лише у квартирі опозиціонера Олексія Навального, але і його дружини Юлії. Вони стоять біля входу в квартиру і намагаються вибити двері.

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Про це повідомляє директор організації Фонд боротьби з корупцією Іван Жданов в Twitter.

"У Юлії Навальної у квартирі на Автозаводській теж обшук", – написав він.

Дружина опозиціонера каже, що через 15 хвилин приїде адвокат, однак силовиків це не хвилює.

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"Не треба відкривати, ви зламали двері, неможливо її відкрити, вона заблокована. Зараз приїде адвокат через 15 хвилин", – сказала Юлія.

Також соратниця Навального Любов Соболь заявила, що обшуки почалися і в студії "Навальний LIVE". Вона зараз знаходиться усередині студії.

Крім того, обшуки проходять і у Фонді боротьби з корупцією. Як виявилося, вони прийшли нібито через порушення санітарно-епідеміологічних норм.

Силовики прийшли і в квартиру батька координатора московського штабу Навального Олега Степанова, пишуть на сторінці ФБК. Сам Олег зараз під арештом.

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Нагадаємо, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Навальний нібито неодноразово грубо порушував законодавство РФ, займаючись шахрайством в особливо великих розмірах, тому його потрібно за це покарати і тримати за гратами.

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