Учасник штурму Капітолію попросив притулку у Білорусі

Громадянин Сполучених Штатів Еван Ньюман втік із США до Білорусі та попросив політичного притулку через свою участь у заворушеннях біля будівлі Капітолію у Вашингтоні у січні цього року. Про це пише Reuters.
Ньюману 10 грудня було пред'явлено звинувачення за 14 кримінальними статтями. Перше звинувачення проти нього було висунуто ще в березні.
Чоловік втік із США ще 16 лютого, і зараз американська прокуратура округу Колумбія вважає, що він пребуває у Білорусі.
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"Обвинуваченого зафіксували на відео біля Капітолію. Він був перед барикадами, встановленими біля західного фасаду будівлі. За даними слідства, Нойман був у протигазі, який пізніше зняв і крикнув поліції: "Я готовий померти, а ви?" Після цього чоловік кинувся на кількох правоохоронців, використовуючи барикаду як таран", – йдеться у заяві прокуратури.
У листопаді Ноймана показали на державному білоруському телебаченні у програмі "Гудбай, Америка". Виходячи з цього відео, американець може перебувати у Мінську. У програмі його показали як "представника іншої Америки".
Нойман просить політичного притулку в Білорусі, тому що Сполучені Штати, на його думку, "не є країною закону та порядку".
Штурм Капітолію
- 6 січня під час затвердження Конгресом результатів президентських виборів тисячі прихильників Трампа організували штурм Капітолію, внаслідок чого засідання парламентаріїв було перервано. Це спричинило заворушення і прорив поліцейського кордону перед Капітолієм. В результаті п'ятеро людей загинули, а стосовно самого Трампа розпочали процедуру імпічменту.
- Суд у Сполучених Штатах засудив 49-річну жінку з Індіани до трьох років умовно за участь у штурмі Капітолію.
- В США суд оголосив вирок ще одному підозрюваному у штурмі Капітолію. Суддя зменшив строк до восьми місяців в'язниці, тому що підсудний одразу визнав свою провину та не брав участі у насильстві.
- Винуватець штурму будівлі Конгресу США (Капітолій) регулярно писав у соцмережах про те, що стосовно нього проводять операції американські спецслужби, і міг страждати від психічного розладу.