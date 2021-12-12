Учасник штурму Капітолію попросив притулку у Білорусі

Ньюман заявив, що вітк з США за порадою свого адвоката після того, як йому висунули шість звинувачень

Еван Нойман брав участь у штурмі Капітолію / Фото: Колаж: Сьогодні

Громадянин Сполучених Штатів Еван Ньюман втік із США до Білорусі та попросив політичного притулку через свою участь у заворушеннях біля будівлі Капітолію у Вашингтоні у січні цього року. Про це пише Reuters.

Ньюману 10 грудня було пред'явлено звинувачення за 14 кримінальними статтями. Перше звинувачення проти нього було висунуто ще в березні.

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Чоловік втік із США ще 16 лютого, і зараз американська прокуратура округу Колумбія вважає, що він пребуває у Білорусі.

"Обвинуваченого зафіксували на відео біля Капітолію. Він був перед барикадами, встановленими біля західного фасаду будівлі. За даними слідства, Нойман був у протигазі, який пізніше зняв і крикнув поліції: "Я готовий померти, а ви?" Після цього чоловік кинувся на кількох правоохоронців, використовуючи барикаду як таран", – йдеться у заяві прокуратури.

У листопаді Ноймана показали на державному білоруському телебаченні у програмі "Гудбай, Америка". Виходячи з цього відео, американець може перебувати у Мінську. У програмі його показали як "представника іншої Америки".

Нойман просить політичного притулку в Білорусі, тому що Сполучені Штати, на його думку, "не є країною закону та порядку".

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Штурм Капітолію