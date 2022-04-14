Удар по крейсеру "Москва": у Кремлі розповіли про реакцію Путіна

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимиру Путіну доповіли про пожежу на ракетному крейсері "Москва", який підбили українськими ракетами, але як він відреагував на цю новину, розповідати відмовився.
Про це повідомляє "Новий час".
"Не можу вам нічого сказати. По лінії військових доповіді йдуть регулярно верховному головнокомандувачу", – сказав Пєсков.
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Він також відмовився відповідати на запитання про те, що саме сталося на кораблі: "Це тема міністерства оборони".
Атака на "Москву"
- Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко підтвердив успішну атаку Збройних Сил України на ракетний крейсер РФ "Москва".
- Відомо, що у російський корабель влучили дві крилаті ракети "Нептун". В результаті на борту почалася пожежа. Орієнтовна кількість екіпажу – 510 моряків. За заявою Росії, весь екіпаж було евакуйовано.
- За словами прессекретаря Одеської ОВА Сергія Братчука, росіяни приховують масштаби пошкоджень на "Москві". Він припустив, що крейсер буде небоєздатним щонайменше рік.
- "Москва" – російський гвардійський ракетний крейсер, головний корабель проєкту 1164 "Атлант". Входить до складу 30 дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований на Суднобудівному заводі імені 61 комунара у місті Миколаєві, спочатку отримав найменування "Слава". Після списання протичовнового крейсера "Москва" проєкту 1123 успадкував його ім'я і став флагманом Чорноморського флоту.