Удар по крейсеру "Москва": у Кремлі розповіли про реакцію Путіна

Українські ракети "Нептун" завдали крейсеру "Москва" серйозних пошкоджень

Пожежа на крейсері "Москва". Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимиру Путіну доповіли про пожежу на ракетному крейсері "Москва", який підбили українськими ракетами, але як він відреагував на цю новину, розповідати відмовився.

Про це повідомляє "Новий час".

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"Не можу вам нічого сказати. По лінії військових доповіді йдуть регулярно верховному головнокомандувачу", – сказав Пєсков.

Він також відмовився відповідати на запитання про те, що саме сталося на кораблі: "Це тема міністерства оборони".

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