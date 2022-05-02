Україна готова звільнити Придністров'я від Росії — Жданов

Військовий експерт розповів, як наша країна відповість на дії РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна збиватиме у повітрі все, що Росія запустить у бік Придністров’я, наголосив військовий експерт Олег Жданов. Про це він сказав телеведучому Микиті Міхальову в ефірі YouTube-каналу "Україна24".

"Ми зіб’ємо все, що буде летіти в бік Придністров’я, це ж наш повітряний простір", — сказав Жданов.

Він вважає, що пройти суходолом росіяни не мають шансів.

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"Основне угрупування російських військ знаходиться в Херсоні, а допоміжне в Криму. Але на сьогоднішній день ми вдвічі скоротили можливості висадки десанту для російської армії", — сказав він.

Без підходу суходолом росіян до Одеси, висадка російського десанту буде самогубством, наголосив Олег Жданов.

На думку експерта, Україна сьогодні має можливість вирішити питання і з Придністров’ям.

"Для цього потрібне або офіційне запрошення Молдови, або постріл з боку російських військ із Придністров’я. Якщо будуть атаковані наші позиції, ми маємо повне право нанести ураження у відповідь", — наголосив він.

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Плани РФ щодо Придністров'я

22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани щодо невизнаної ПМР. Він заявив, що російська армія має завдання "встановлення повного контролю над Донбасом і південною Україною". Після цього окупанти мають пробити коридор у невизнану ПМР, де нібито "відзначаються факти утисків російськомовного населення".

Україна додатково посилила кордон з Молдовою в районі самопроголошеного Придністров'я, щоб запобігти проникненню звідти російських диверсійних груп.

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