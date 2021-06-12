Русский
$ 27,11
32,99
  1. Світові новини
  2. Росія

Україна, кібератаки і права людини – в США назвали теми розмови Байдена і Путіна

12 червня 2021 1:36

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Дженніфер Псакі зазначила, що США і Росія повинні обговорити також і стратегічну стабільність

У США хочуть "прийти у відносинах з Росією до того, щоб вони були більш стабільними і передбачуваними".

Реклама

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, передає СNN.

За її словами, на майбутньому саміті в Женеві США хочуть "знайти шлях вперед".

Читайте також:

Time помістив Путіна на обкладинку – тільки як відображення в окулярах

Реклама

Джен Псакі також підкреслила, що США і Росія повинні обговорити як стратегічну стабільність, так і питання скупчення сил РФ на кордоні з Україною.

Не пропусти!
Євро-2020 стартував! Фанати на трибунах, яскраве відкриття, історичний автогол в тріумфі Італії

"Ви згадали кібератаки, скупчення сил на кордоні з Україною, тему прав людини. Це можливість обговорити всі ці питання, але також і ті, де ми можемо працювати вперед, – це стратегічна стабільність, переговори з Іраном. Всі вони будуть частиною дискусій з Росією наступного тижня", – зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін поки не планують спільну прес-конференцію після саміту в Женеві.

Також раніше глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що президент США Джо Байден перед зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним повинен був зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Розслідувач Bellingcat про збитий MH17: Все вказує на Росію
Розслідувач Bellingcat про збитий MH17: Все вказує на РосіюУкраїна
Коротко і по справі. Що тепер буде з написом
Коротко і по справі. Що тепер буде з написом "Героям слава!" на формі збірної на Євро-2020Україна
Ракети з України долетять за 10 хвилин: у Зеленського відреагували на слова Путіна
Ракети з України долетять за 10 хвилин: у Зеленського відреагували на слова ПутінаВлада
Секс-скандал в РФ: вчителька показала школяреві стриптиз, а він її підставив
Секс-скандал в РФ: вчителька показала школяреві стриптиз, а він її підставивРосія
"Старшу доньку" Путіна раптово показали по російському держтелеканалу (відео)Росія
РФ учинила істерику через закон про корінні народи України: що відповіли у Зеленського
РФ учинила істерику через закон про корінні народи України: що відповіли у ЗеленськогоВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти