Україна, кібератаки і права людини – в США назвали теми розмови Байдена і Путіна

У США хочуть "прийти у відносинах з Росією до того, щоб вони були більш стабільними і передбачуваними".
Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, передає СNN.
За її словами, на майбутньому саміті в Женеві США хочуть "знайти шлях вперед".
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Джен Псакі також підкреслила, що США і Росія повинні обговорити як стратегічну стабільність, так і питання скупчення сил РФ на кордоні з Україною.
"Ви згадали кібератаки, скупчення сил на кордоні з Україною, тему прав людини. Це можливість обговорити всі ці питання, але також і ті, де ми можемо працювати вперед, – це стратегічна стабільність, переговори з Іраном. Всі вони будуть частиною дискусій з Росією наступного тижня", – зазначила вона.
Раніше повідомлялося, що президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін поки не планують спільну прес-конференцію після саміту в Женеві.
Також раніше глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що президент США Джо Байден перед зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним повинен був зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:
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