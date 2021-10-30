Українці у Москві. Скабеєва похвалила Шарія за освідчення в Росії

Російська пропагандистка Ольга Скабеєва похвалила скандального блогера та журналіста Анатолія Шарія, який знаходиться в розшуку за освідчення в коханні Росії.
Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.
"Українці в Москві", – захоплено підписала російська пропагандистка і додала запис Шарія у твіттері.
Раніше Анатолій Шарій разом із дружиною приїхав до Росії і насамперед показали фото з Червоної площі у Москві. А його дружина Ольга зробила фото на тлі Василя Блаженного храму на Червоній площі.
"Кілька "охерено". Охеренно чисто, охеренно зручно, охерено технологічно, охерений сервіс, охеренно дешево (знаю, всі кажуть, що дорого, але це ДУЖЕ дешево), охеренно смачно, офігительно красиво. Це "провінціал" з Брюсселя, Барси Парижа, який прожив у ЄС 10 років, каже", – написав скандальний блогер.
А Шарія шукають в Україні
- У лютому цього року Шарію повідомили про підозру в держзраді та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. У СБУ зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Наприкінці лютого його було оголошено у розшук. Читайте детальніше, чим відомий цей блогер і за що його звинувачують у держзраді .
- У травні українські ЗМІ повідомили, що Литва позбавила Анатолія Шарія статусу політичного біженця. Спеціально для "Сьогодні" він ексклюзивно прокоментував це рішення.
- А на початку вересня навіть з'явилися повідомлення у соцмережах, мовляв, розшукуваного Шарія бачили у Києві .
- У серпні РНБО запровадила санкції проти Шарія та його інформресурсу.
Чим останнім часом "відзначилася" Скабеєва
- Ольга Скабеєва відома російська пропагандистка та телеведуча. Спільно зі своїм чоловіком Євгеном Поповим веде ток-шоу "60 хвилин" на телеканалі "Росія-1", де більшість часу присвячують не проблемам РФ, а брехні про Україну.
- Нещодавно Скабеєва оцінила "план Путіна" щодо знищення Саакашвілі .
- А якось Скабеєва вирішила подумувати про російський газ але нарвалася на жорстку відповідь. Тролінг із "благословенним газом" закінчився звинуваченням у злочинності.
- Також пропагандистка заговорила про перемогу України над Росією . Йшлося про український парад перемоги у Москві.
- На початку вересня Скабеєва закотила істерику через знесення у Києві пам'ятника на честь дружби із Москвою.