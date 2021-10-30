Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Українці у Москві. Скабеєва похвалила Шарія за освідчення в Росії

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
30 жовтня, 20:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Анатолій Шарій разом із дружиною приїхав до Росії і насамперед показали фото з Червоної площі у Москві
У лютому цього року Шарію повідомили про підозру у держзраді. Колаж "Сьогодні".
У лютому цього року Шарію повідомили про підозру у держзраді. Колаж "Сьогодні".

Російська пропагандистка Ольга Скабеєва похвалила скандального блогера та журналіста Анатолія Шарія, який знаходиться в розшуку за освідчення в коханні Росії.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Реклама

"Українці в Москві", – захоплено підписала російська пропагандистка і додала запис Шарія у твіттері.

Раніше Анатолій Шарій разом із дружиною приїхав до Росії і насамперед показали фото з Червоної площі у Москві. А його дружина Ольга зробила фото на тлі Василя Блаженного храму на Червоній площі.

Реклама

"Кілька "охерено". Охеренно чисто, охеренно зручно, охерено технологічно, охерений сервіс, охеренно дешево (знаю, всі кажуть, що дорого, але це ДУЖЕ дешево), охеренно смачно, офігительно красиво. Це "провінціал" з Брюсселя, Барси Парижа, який прожив у ЄС 10 років, каже", – написав скандальний блогер.

А Шарія шукають в Україні

Чим останнім часом "відзначилася" Скабеєва

  • Ольга Скабеєва відома російська пропагандистка та телеведуча. Спільно зі своїм чоловіком Євгеном Поповим веде ток-шоу "60 хвилин" на телеканалі "Росія-1", де більшість часу присвячують не проблемам РФ, а брехні про Україну.
  • Нещодавно Скабеєва оцінила "план Путіна" щодо знищення Саакашвілі .
  • А якось Скабеєва вирішила подумувати про російський газ але нарвалася на жорстку відповідь. Тролінг із "благословенним газом" закінчився звинуваченням у злочинності.
  • Також пропагандистка заговорила про перемогу України над Росією . Йшлося про український парад перемоги у Москві.
  • На початку вересня Скабеєва закотила істерику через знесення у Києві пам'ятника на честь дружби із Москвою.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти