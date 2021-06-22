Українці дали 2 роки колонії в Росії за підтримку Навального

Суд визнав Ольгу Бендас винною в застосуванні насильства до представника влади, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я

Ольга Бендас свою провину визнавати відмовилася. Фото: скріншот

Російський суд засудив росіянку українського походження Ольгу Бендас до двох років позбавлення волі за участь у мітингу на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

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Про це повідомили в пресслужбі московських судів.

На засіданні 22 червня Тверський суд Москви визнав Бендас винною в застосуванні насильства до представника влади, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я (ч. 1 ст. 318 КК РФ) і призначив їй два роки колонії загального режиму.

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35-річну жінку звинувачують у тому, що вона нібито напала на співробітника поліції на акції, що відбулася 23 січня в Москві.

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За інформацією російських ЗМІ, на суді Ольга Бендас відмовилася визнавати провину, хоча під час попереднього слідства вона на камеру заявила, що "взяла участь у бійці проти співробітника поліції", висловивши жаль і попросивши вибачення.

Як очікується, захист оскаржить вирок.

Нагадаємо, що акція, на якій затримали українку, була приурочена до арешту Олексія Навального, якому згодом суд скасував умовний строк і застосував реальний – 3,5 рокуи колонії загального режиму. Детальніше про цю справу читайте в матеріалі: Одним абзацом. За що арештували Навального.

Про що ще говорять в Україні та світі 22 червня, дивіться у відеосюжеті: