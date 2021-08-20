"Український слід" у російських авіакатастрофах. Чому в Росії так часто падають літаки

Експерти зазначають, головна проблема російських літаків – двигуни

Чотири катастрофи російських літаків менше, ніж за місяць. Колаж "Сьогодні"

В Росії другий тиждень падають військові літаки. І не просто літаки, а гордість авіапрому – новітні розробки. В Астраханській області розбився винищувач МіГ-29, що заявляли як флагман російських військово-космічних сил. Пілот загинув на місці. А за добу до цього загорівся російський транспортний літак Іл-112, теж останнього покоління – дослідний зразок. Коли заходив на посадку, зайнявся двигун. Три пілоти загинули.

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Експерти зазначають, головна проблема російських літаків – двигуни, розповідає кореспондент "Сьогодні" Євген Назаренко.

Раніше Кремль купував українські. Після 2014 року із зрозумілих причин будь-яка співпраця України з РФ припинилась. Відтоді вони намагаються зробити свій двигун. Але не дуже вдало.

"Аналогічні двигуни намагаються налагодити на потужностях власних заводів. Але це достатньо унікальні технології, складні. І навіть для росіян їх повторити досить складно", – каже військовий експерт Ігор Левченко.

Два тижні тому в Росії на навчаннях також упав літак. Винищувач Су-35. Літак впав в Охотське море, а пілот встиг катапультуватись

"Все це говорить про те, що проблеми залишаються і в космосі російському, і в авіабудівництві. вони це розлучення радянське, і розвал, і оті осколки від військово-промислового комплексу залишились в різних частинах цього союзу. Досі подолати за 30 років не можуть. Що б вони про це не говорили", – зазначає військовий експерт Ігор Романенко.

Самі росіяни, звісно, не визнають жодних проблем і в своїй пропаганді продовжують наполягати, що їхні війська – з-поміж кращих.

"Це дві великі різниці. Одне, що вони говорять. і те, що є насправді. Та інформаційна реклама російська, яка відбувається, безумовно, ці факти підтверджують, що вона є дійсно пропагандою. І рекламою. і не відповідає дійсності", – додає Романенко.

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Через невизнання Росією очевидних проблем продовжують гинути їхні військові.

Нагадаємо, днями у Туреччині розбився російський літак, який мав допомагати гасити пожежі. Екіпаж літака складався з 8 осіб – п'ятеро було з російської команди і троє турок. Попередньо відомо, що ніхто не вижив.