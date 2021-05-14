Україна забули? У Росії склали список "недружніх" країн

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Уряд Росії на державному рівні затвердив список країн, які чинять "недружні дії" щодо їхньої країни – до нього увійшли лише США і Чехія.
Про це йдеться на розпорядженні від 13 травня, опублікованому на порталі урядової інформації.
Даний документ обмежує дипломатичні місії таких країн у праві укладати договори про роботу з фізособами в Росії.
Зокрема, посольству Чехії дозволили наймати в РФ 19 осіб, а посольству США – взагалі нікого.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав включення лише двох країн до такого списку підтвердженням того, що Москва готова до діалогу.
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Російський президент Володимир Путін доручив уряду розробити перелік "недружніх" країн в кінці квітня цього року.
Нагадаємо, що 15 квітня США ввели нові санкції стосовно Росії, серед іншого виславши з Вашингтона десятьох російських дипломатів. У відповідь з РФ вислали десять американських дипломатів.
Трохи пізніше Чехія вислала 18 росіян, звинувативши спецслужби цієї країни в причетності до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце в 2014 році. А після відповідної висилки 20 чеських співробітників Прага оголосила про подальше скорочення дипмісій – до 32 осіб.