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Україна забули? У Росії склали список "недружніх" країн

14 травня, 19:50

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Російський уряд вважає, що "недружні" дії до їхньої країни здійснюють лише дві держави і України серед них немає

Фото: REUTERS/David W Cerny

Фото: REUTERS/David W Cerny

Уряд Росії на державному рівні затвердив список країн, які чинять "недружні дії" щодо їхньої країни – до нього увійшли лише США і Чехія.

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Про це йдеться на розпорядженні від 13 травня, опублікованому на порталі урядової інформації.

Даний документ обмежує дипломатичні місії таких країн у праві укладати договори про роботу з фізособами в Росії.

Зокрема, посольству Чехії дозволили наймати в РФ 19 осіб, а посольству США – взагалі нікого.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав включення лише двох країн до такого списку підтвердженням того, що Москва готова до діалогу.

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Російський президент Володимир Путін доручив уряду розробити перелік "недружніх" країн в кінці квітня цього року.

Нагадаємо, що 15 квітня США ввели нові санкції стосовно Росії, серед іншого виславши з Вашингтона десятьох російських дипломатів. У відповідь з РФ вислали десять американських дипломатів.

Трохи пізніше Чехія вислала 18 росіян, звинувативши спецслужби цієї країни в причетності до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце в 2014 році. А після відповідної висилки 20 чеських співробітників Прага оголосила про подальше скорочення дипмісій – до 32 осіб.

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