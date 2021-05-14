Україна забули? У Росії склали список "недружніх" країн

Російський уряд вважає, що "недружні" дії до їхньої країни здійснюють лише дві держави і України серед них немає

Фото: REUTERS/David W Cerny

Уряд Росії на державному рівні затвердив список країн, які чинять "недружні дії" щодо їхньої країни – до нього увійшли лише США і Чехія.

Реклама

Про це йдеться на розпорядженні від 13 травня, опублікованому на порталі урядової інформації.

Даний документ обмежує дипломатичні місії таких країн у праві укладати договори про роботу з фізособами в Росії.

Зокрема, посольству Чехії дозволили наймати в РФ 19 осіб, а посольству США – взагалі нікого.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав включення лише двох країн до такого списку підтвердженням того, що Москва готова до діалогу.

Реклама

Російський президент Володимир Путін доручив уряду розробити перелік "недружніх" країн в кінці квітня цього року.

Нагадаємо, що 15 квітня США ввели нові санкції стосовно Росії, серед іншого виславши з Вашингтона десятьох російських дипломатів. У відповідь з РФ вислали десять американських дипломатів.

Трохи пізніше Чехія вислала 18 росіян, звинувативши спецслужби цієї країни в причетності до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце в 2014 році. А після відповідної висилки 20 чеських співробітників Прага оголосила про подальше скорочення дипмісій – до 32 осіб.