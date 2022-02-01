"Нам що, воювати з блоком НАТО?" Путіна стурбував відповідь США на ультиматум

Президент Росії заявив, що вони продовжують аналізувати реакцію Заходу

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Російської Федерації Володимир Путін вперше прокоментував відповіді США та НАТО щодо так званих гарантій безпеки.

Про це повідомляє Пул №3.

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"Уважно аналізуємо отримані від США та НАТО письмові відповіді. Але вже зараз зрозуміло, що принципові російські занепокоєння виявилися проігноровані. Ми не побачили адекватного врахування трьох наших ключових вимог щодо недопущення розширення НАТО, відмови від розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також повернення та військової інфраструктури НАТО в Європі до стану 1997 року, коли було підписано основний акт Росія-НАТО" , – сказав Путін.

Російський лідер також боїться, що окупований Росією Крим повернеться до складу України.

"У доктринальних документах України написано, що вони збираються повернути Крим, зокрема й військовим шляхом. Уявімо, що Україна є членом НАТО, напхана зброєю – і починає операції в Криму, не кажу вже навіть про Донбас. Це суверенна російська територія! Нам що, воювати з блоком НАТО? Хто-небудь про це хоч щось подумав? Схоже, що ні! – обурився Путін.

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Блінкен дав чітко зрозуміти Лаврову позицію США щодо України

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закликав до негайної деескалації та виведення військ та техніки від кордонів України. Вони обговорювали письмову відповідь США на вимоги РФ щодо гарантій безпеки.

"Держсекретар підкреслив готовність США на двосторонній основі і разом із союзниками та партнерами продовжувати предметний обмін думками з Росією з питань взаємної безпеки, що ми маємо намір чинити у повній координації з нашими партнерами та союзниками" , – йдеться у заяві Держдепу.

Блінкен ще раз підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України, а також право всіх країн визначати свою власну зовнішню політику та союзи.

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Держсекретар також наголосив, що подальше вторгнення в Україну буде зустріто швидкими та тяжкими наслідками, і закликав Росію йти дипломатичним шляхом.

Росія проти НАТО