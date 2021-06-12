Впали до нижчої точки – Путін про відносини Росії з США

Президент РФ вважає, що Байден – кар'єрний політик і від нього не слід очікувати імпульсивних рішень

Фото: Pavel Golovkin/Pool via REUTERS

Відносини Росії і США досягли найнижчої точки за останні кілька років.

Реклама

Про це в інтерв'ю телеканалу NBC заявив президент Росії Володимир Путін.

"Наші відносини впали до найнижчої точки за останні роки", – сказав він.

Також він розповів, що екс-президент США Дональд Трамп кардинально відрізняється від нинішнього лідера Сполучених Штатів Джо Байдена.

Читайте також:

Реклама

Time помістив Путіна на обкладинку – тільки як відображення в окулярах

"Що ж, навіть зараз я вважаю, що колишній президент США Трамп – екстраординарна особистість, талановита особистість, інакше він не став би президентом США" , – сказав Путін

Також він додав, що Байден – кар'єрний політик, від нього не слід очікувати імпульсивних рішень.

Раніше повідомлялося, що президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін поки не планують спільну прес-конференцію після саміту в Женеві.

Також раніше глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що президент США Джо Байден перед зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним повинен був зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Реклама

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці