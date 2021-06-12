Впали до нижчої точки – Путін про відносини Росії з США

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Відносини Росії і США досягли найнижчої точки за останні кілька років.
Про це в інтерв'ю телеканалу NBC заявив президент Росії Володимир Путін.
"Наші відносини впали до найнижчої точки за останні роки", – сказав він.
Також він розповів, що екс-президент США Дональд Трамп кардинально відрізняється від нинішнього лідера Сполучених Штатів Джо Байдена.
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"Що ж, навіть зараз я вважаю, що колишній президент США Трамп – екстраординарна особистість, талановита особистість, інакше він не став би президентом США" , – сказав Путін
Також він додав, що Байден – кар'єрний політик, від нього не слід очікувати імпульсивних рішень.
Раніше повідомлялося, що президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін поки не планують спільну прес-конференцію після саміту в Женеві.
Також раніше глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що президент США Джо Байден перед зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним повинен був зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:
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