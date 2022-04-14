Морський бій Заходу проти Кремля. Як олігархи Путіна втрачають свої розкішні яхти (відео та фото)

Міжнародні санкції проти агресивної політики Москви боляче б'ють по російським мільярдерам

/ Фото: "Сегодня"

Найближче оточення Путіна стрімко втрачає свої активи. Західні санкції показали свою ефективність та позбавили російських олігархів спокійного сну. Їм ясно вказали на двері з елітного клубу надбагатіїв планети.

У Німеччині вчора, 13 квітня, остаточно конфіскували яхту Dilbar , яка належала мільярдеру Алішеру Усманову . А його колега з цеху олігархів Сулейман Керімов , схоже, розпрощається зі своєю яхтою Amadea, яку заарештували на Фіджі.

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Сайт Сьогодні розповідає, як санкції Заходу б'ють по російським мільярдерам.

Усманов переписав яхту на сестру, але не допомогло

Яхта Dilbar зайшла на верфі Гамбурга для модернізації ще у 2020 році, і після введення санкцій проти Росії судно потрапило під ковпак Федерального управління боротьби зі злочинністю (BKA). Після арешту яхти (ще в березні 2022 – Ред.) прес-служба BKA розповсюдила заяву, в якій пояснила свої подальші дії.

"BKA визначило власника Dilbar у результаті великих розслідувань, незважаючи на приховування в офшорі. Це Гульбахор Ісмаїлова, сестра Алішера Усманова", – заявили німецькі слідчі.

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Das #BKA hat durch aufwendige Ermittlungen trotz Offshore-Verschleierung die Eigentümerin der M/S #Dilbar ermittelt. Diese ist Gulbakhor Ismailova, die Schwester von Alisher Usmanov. (1/2) pic.twitter.com/L2zc0bP5jU - Bundeskriminalamt (@bka) April 13, 2022

Додамо, що західні санкції через війну в Україні поширюються і на сестру олігарха. Трохи пізніше у ВКА додали, що яхта не може бути "продана, здана в оренду або передана до суду як застава".

ТТХ яхти Dilbar

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/ Фото: Getty Images

За інформацією американського журналу Forbes судно завдовжки 156 метрів, воно обладнане двома вертолітними майданчиками та 25-метровим басейном. Тут також є сауна, салон краси, тренажерний зал та 12 номерів-люкс для шановних гостей.

Водотоннажність яхти 15 917 тонн (це найбільша моторна яхта у світі за валовою місткістю). До команди екіпажу входить 96 людей.

Статки Алішера Усманова

Засновник "USM Holdings" – мільярдер і один з найбагатших бізнесменів Росії, за даними Вікіпедії. Він входив до десятки російських підприємців та топ-менеджерів за згадуваністю у закордонних ЗМІ за підсумками 2020 року. Був президентом Міжнародної федерації фехтування (FIE) з 2008 по 3 березня 2022 року.

28 лютого 2022 року ЄС ввів проти нього санкції, до яких приєдналися Великобританія, США, Японія, Канада та Австралія, а з 16 березня Усманов перебуває у списку пріоритетного санкційного контролю США.

Біда Керімова на Фіджі

Російський олігарх Сулейман Керімов вирішив сховати свою шикарну яхту Amadea від санкцій кудись подалі і дав команду тримати курс на Фіджі.

Судно благополучно пришвартувалося в порту острівної держави у вівторок 12 квітня, а за за два дні агентство Reuters повідомило про арешт яхти.

Також поліція затримала весь її екіпаж і зараз допитує капітана Amadea. У Центрі управління та контролю національної поліції повідомили, що капітан судна має відповісти на питання, як яхта прибула на Фіджі без митного оформлення.

Агент Чейз Сміт із Baobab Marine, що працює з яхтою олігарха поспішив запевнити пресу, що "поліції Фіджі передано всі докази".

Посольство США вже офіційно заявило, що уважно слідкує за ситуацією з Amadea і "співпрацює з фіджійською владою з цього питання".

ТТХ яхти Amadea

/ Фото: RUY

Як передає спеціалізований портал RUY судно було збудовано у 2017 році в Німеччині. Яхта оснащена двома двигунами і розвиває максимальну швидкість 20 вузлів, при цьому на крейсерській швидкості 13 вузлів запас ходу становить 8000 морських миль.

На борту Amadea може прийняти до 16 дорогих гостей. Вони зможуть розміститись у 8 каютах, з яких одна VIP-класу. Каюта господаря складається з робочого кабінету, вбиральні та двох ванних кімнат. У команді екіпажу 36 моряків.

Статки Сулеймана Керімова

Він член Ради Федерації Росії від Дагестану і володіє тією чи іншою мірою підприємствами "Полюс Золото" та "Уралкалій". Але вже 15 років як Керимов вивів практично всі свої активи в закордонні компанії та банки, такі як Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse та ін.

У 2018 році Сулейман Керімов як російський олігарх, який має статки понад мільярд доларів, був внесений до "Кремлівського списку", складеного Мінфіном США, як передає портал " Кавказький вузол ".

У 2006 році олігарх потрапив у автокатастрофу на півдні Франції. Його Ferrari Enzo (650 тисяч доларів) занесло на набережній у Ніцці, після чого авто спалахнуло. Олігарх отримав серйозні опіки і переніс кілька операцій із пересадки шкіри, а його супутницею того злощасного дня була Тіна Канделакі .

Вітрильну яхту Мельниченка знайшли в Італії

12 березня фінансова гвардія Італії в порту Трієста заарештувала яхту Sailing Yacht A російського олігарха Андрія Мельниченка , який потрапив до списку санкцій ЄС ще 9 березня.

За інформацією італійської газети La Repubblica судно обійшлося Мельниченкові в €530 млн. Sailing Yacht A – найбільша приватна вітрильна яхта у світі.

ТТХ яхти Sailing Yacht A

Довжина яхти 143 м, ширина – 25 м, водотоннажність – 12 600 тонн. Три монолітні щогли заввишки 25 м. Нетрадиційний дизайн судна розробив всесвітньо відомий корабель Філіп Старк . На воду судно було спущено у 2017 році у німецькому Кілі. На яхті вісім палуб, а на борту розміщено басейн, гараж для автомобілів, вертолітний майданчик, ангар для міні-субмарини. На нижній палубі розташоване обсерваційне приміщення для спостереження за підводним світом.

Статки Андрія Мельниченка

Андрій Мельниченко перебуває на дев'ятому місці у рейтингу найбагатших людей у Росії за версією журналу Forbes та на 165 місці у світі (його активи оцінили у $11,6 млрд). У рейтингу агенції Bloomberg Мельниченко знаходиться на другому та 66 місцях відповідно ($21,4 млрд).

Завершуючи італійську частину історії, додамо лише, що офіційний Рим, як повідомляла газета La Repubblica , заарештував і яхти власника "Сєвєрсталі" Олексія Мордашова та власника Volga Group Геннадія Тимченка . Вони також під ковпаком у Заходу.

Як олігархи ховають кораблі та залишають сліди на воді

Але не всі підсанкційні мільярдери постраждали від дій західних слідчих. Деякі з них направили свої яхти та літаки до країн, на які не поширюються обмежувальні заходи ЄС, Британії та США.

Так, наприклад, господар російського "Лукойлу" Вагіт Алекперов встиг відвести свою яхту Galactica Super Nova в Чорногорію. Зараз судно стоїть на якорі в акваторії міста Тіват, що розкинувся на узбережжі Бока-Которської затоки.

Ціна Galactica Super Nova складає 75 мільйонів євро. В ній є шестиметровий басейн зі скляним дном, ліфт та гелікоптер. Екіпаж 16 людей.

/ Фото: heesenyachts.com

Олігарх Роман Абрамович , який через санкції втратив клуб Челсі пішов курсом Алекперова і теж повів свою яхту від гріха подалі. Екіпаж 139-метрового судна Solaris перегнав корабель із порту Барселони до Тівату.

/ Фото: autoevolution.com

Цю яхту Абрамовича від інших відрізняє підвищений акцент на безпеці. Вона оснащена радарами для виявлення ракет, всі вікна на борту – куленепробивні, обшивка посилена бронепластинами. Максимальна швидкість – 18 вузлів. Solaris відноситься до класу Explorer і може дуже довго перебувати у відкритому морі без заходу до портів.

Окрім Чорногорії морським притулком для російських олігархів стали й Мальдіви. Спеціалізований ресурс Spire Global відстежив маршрути багатьох кораблів та показав 14 квітня трек яхти Олега Дерипаски Clio. Вона пройшла через Суецький канал уночі 12 квітня, попрямувала до Дубаю, потім розвернулась і взяла курс на Туреччину.

"Цим же шляхом йшли й інші яхти олігархів Алекперова, Риболовєва та Абрамовича", – зазначили на ресурсі.

Подорож яхти Олега Дерипаски Clio

Путін вивів свою яхту із ФРН ще до вторгнення в Україну

А от корабель під назвою Graceful продовжує радувати свого господаря, президента Росії Володимира Путіна. Не знаємо, чи можна говорити про зловживання службовим становищем, але факт залишається фактом. Яхта терміново залишила верф у Гамбурзі 7 лютого (за 17 днів до вторгнення в Україну – Ред.). Німецький таблоїд Bild стверджував, що це була втеча через страх арешту.

Яхта, довжиною 82 метри, була збудована у 2014 році та обійшлася російським платникам податків у 87 мільйонів євро. Вона зайшла на верф для переобладнання і на судні встигли встановити два нові оглядові балкони.

Інформацію про перебування яхти Путіна у порту Гамбурга першою опублікувала газета Kieler Nachrichten. Не минуло й доби після публікації, як яхта знялася з якоря і через Кільський канал вийшла в Балтійське море, де взяла курс на Росію...