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Уже нагадує параною – міноборони Росії знайшло таємну змову у військових навчаннях Україна-НАТО

2 червня, 13:00

Віталій Семченко Віталій Семченко

Представник відомства вважає, що НАТО поставить Україні "сучасне озброєння" під прикриттям навчань Sea Breeze

У Міністерстві оборони РФ вважають, що НАТО поставить Україні "сучасне озброєння" під прикриттям навчань Sea Breeze.

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Про це заявив офіційний представник відомства Ігор Конашенков, передає ТАСС.

"Під прикриттям проведення навчання планується доставити сучасне озброєння, боєприпаси і матеріальне майно для українських військ", – зазначив він.

Також Конашенков додав, що Росія буде стежити за навчаннями і "при необхідності реагувати адекватно обстановці".

Навчання Sea Breeze пройдуть з 28 червня по 10 липня за участю військових США, Канади, Великобританії, Нідерландів, Румунії, Болгарії, Греції, Туреччини, Латвії та інших країн партнерів.

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Як повідомлялося раніше, військовослужбовці підрозділів хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту Сил спецоперацій провели навчання в Прип'ятів обстановці реального радіаційного зараження місцевості.

Крім того, Росія має намір в цьому році в Західному військовому окрузі створити близько 20 з'єднань і військових частин через "зростання загрози" з боку НАТО.

Також дивіться в нашому сюжеті, як українські моряки проходили навчання в США:

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