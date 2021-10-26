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Вже не канцлер: Меркель у Бундестазі відправили на гальорку

Наталія Магдик Наталія Магдик
26 жовтня, 14:58
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Меркель не одразу зрозуміла, де тепер її місце
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ангела Меркель уперше за 31 рік посідає місце на трибуні з іншими членами Кабміну. Під час початку роботи на новому засіданні Бундестагу вона не одразу змогла визначити, де її місце.

Відео, як вона забарилася, одразу потрапило до об'єктивів камер.

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Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив Ангелу Меркель залишитися на посаді канцлера до формування нового уряду.

"Це прохання надійшло відповідно до третього пункту 69-го параграфа основного закону з огляду на те, що сьогодні проводяться установчі збори Бундестагу 20-го скликання", – йдеться у заяві прес-служби федерального президента Німеччини.

Меркель йде з політики

  • Влітку Ангела Меркель востаннє на посаді канцлера Німеччини відвідала з візитом США, Росію та Україну. Наприкінці вересня відбулися вибори до Бундестагу, на яких перемогли основні конкуренти партії Меркель Соціал-демократична партія Німеччини.
  • Але варто зазначити, що процес формування нового уряду та обрання нового канцлера може тривати не один місяць, тому з Меркель ще рано прощатися .
  • Тим часом все частіше почало обговорюватися питання, чи встигне Меркель потрапити на "нормандську зустріч" . Усі сторони нібито підтвердили зацікавленість у проведенні саміту ще до кінця цього року, але до справи наразі не дійшло.
  • 11 жовтня президент Володимир Зеленський зателефонував з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном, з якими обговорював Донбас та майбутні переговори.
  • У свою чергу президент РФ Володимир Путін також поговорив з Меркель та Макроном про "нормандську зустріч".

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