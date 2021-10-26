Вже не канцлер: Меркель у Бундестазі відправили на гальорку

Ангела Меркель уперше за 31 рік посідає місце на трибуні з іншими членами Кабміну. Під час початку роботи на новому засіданні Бундестагу вона не одразу змогла визначити, де її місце.
Відео, як вона забарилася, одразу потрапило до об'єктивів камер.
Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив Ангелу Меркель залишитися на посаді канцлера до формування нового уряду.
"Це прохання надійшло відповідно до третього пункту 69-го параграфа основного закону з огляду на те, що сьогодні проводяться установчі збори Бундестагу 20-го скликання", – йдеться у заяві прес-служби федерального президента Німеччини.
Меркель йде з політики
- Влітку Ангела Меркель востаннє на посаді канцлера Німеччини відвідала з візитом США, Росію та Україну. Наприкінці вересня відбулися вибори до Бундестагу, на яких перемогли основні конкуренти партії Меркель Соціал-демократична партія Німеччини.
- Але варто зазначити, що процес формування нового уряду та обрання нового канцлера може тривати не один місяць, тому з Меркель ще рано прощатися .
- Тим часом все частіше почало обговорюватися питання, чи встигне Меркель потрапити на "нормандську зустріч" . Усі сторони нібито підтвердили зацікавленість у проведенні саміту ще до кінця цього року, але до справи наразі не дійшло.
- 11 жовтня президент Володимир Зеленський зателефонував з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном, з якими обговорював Донбас та майбутні переговори.
- У свою чергу президент РФ Володимир Путін також поговорив з Меркель та Макроном про "нормандську зустріч".