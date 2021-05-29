Русский
$ 27,53
33,57
  1. Світові новини
  2. Росія

Вже вступив в партію. Одеський сепаратист Вассерман зібрався в Держдуму

29 травня, 19:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

Кремлівський пропагандист з Одеси балотуватиметься в Держдуму РФ від партії "Справедлива Росія – За правду"

Кремлівський пропагандист, політконсультант і телеведучий, одесит Анатолій Вассерман, проти якого в Україні порушено кримінальну справу за сепаратизм, став членом партії "Справедлива Росія – За правду". Він планує балотуватися в Держдуму.

Реклама

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу партії.

"Анатолій Вассерман офіційно вже став членом партії, але поки не отримав партійний квиток. Його вручать на одному з найближчих заходів", – повідомили в прес-службі.

Читайте також: Стівен Сігал вступить в партію в Росії, але не до Путіна

В тренді
Американка отримала COVID-вакцину і стала мільйонеркою

Нагадаємо, у вересні 2015 Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження стосовно громадянина України Анатолія Вассермана за фактом поширення протягом 2015 року сепаратистських матеріалів.

Реклама

З 2016 Анатолій Вассерман повчив російське громадянство .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Росія не впустила два літаки з ЄС через Білорусь – рейси до Москви скасовують
Росія не впустила два літаки з ЄС через Білорусь – рейси до Москви скасовуютьРосія
Путін – вбивця? Що відповів Зеленський (відео)
Путін – вбивця? Що відповів Зеленський (відео)Влада
Росія причетна до захоплення літака Ryanair – НАТО назвало роль Кремля
Росія причетна до захоплення літака Ryanair – НАТО назвало роль КремляІнші країни
Скандал з прапорами в Ризі: стяг Росії зняли на чемпіонаті світу слідом за білоруським
Скандал з прапорами в Ризі: стяг Росії зняли на чемпіонаті світу слідом за білоруськимХокей
Кабмін підготував санкції проти російських артистів – хто потрапив до
Кабмін підготував санкції проти російських артистів – хто потрапив до "чорного списку"Влада
Амбіції за межами здорового глузду – чого домігся Лукашенко, коли затримав Протасевича
Амбіції за межами здорового глузду – чого домігся Лукашенко, коли затримав ПротасевичаВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти