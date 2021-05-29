Вже вступив в партію. Одеський сепаратист Вассерман зібрався в Держдуму

Кремлівський пропагандист, політконсультант і телеведучий, одесит Анатолій Вассерман, проти якого в Україні порушено кримінальну справу за сепаратизм, став членом партії "Справедлива Росія – За правду". Він планує балотуватися в Держдуму.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу партії.
"Анатолій Вассерман офіційно вже став членом партії, але поки не отримав партійний квиток. Його вручать на одному з найближчих заходів", – повідомили в прес-службі.
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Нагадаємо, у вересні 2015 Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження стосовно громадянина України Анатолія Вассермана за фактом поширення протягом 2015 року сепаратистських матеріалів.