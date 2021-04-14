У 2021 році Росія продовжить ескалацію на Донбасі – доповідь розвідки США

Цього року Росія не збирається відмовлятися від ескалації в Україні і продовжить нагнітати ситуацію на Донбасі.
Про це йдеться в щорічній доповіді розвідувального співтовариства США на 2021 рік.
У документі прогнозується, що країна-агресор "продовжить докладати зусиль з дестабілізації в Україні". Крім того, розвідка підтвердила, що РФ проводить випробування своїх новітніх озброєнь на окупованій частині Донбасу.
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Крім того, розвідники вважають, що РФ продовжить активно розвивати свій військовий, ядерний, космічний, розвідувальний і кіберпотенціал для просування свого порядку денного за кордоном.
Але при цьому Кремль не хоче прямого конфлікту з американськими військами і навіть готовий до "прагматичної співпраці з Вашингтоном на власних умовах".
Росію також називають найбільшою загрозою в кіберпросторі і ключовим суперником в космічній сфері США.
"Росія продовжує обирати метою критичну інфраструктуру, зокрема підводні кабелі і контрольні системи індустрії, в США та їхніх країнах-партнерах і союзників", – йдеться в доповіді.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав свого американського колегу Джо Байдена зробити ще більше для стримування агресії Росії.
Ми також повідомляли, що сьогодні Байден зателефонував російському президентові Володимиру Путінуі висловив стурбованість через ситуацію на Донбасі.
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