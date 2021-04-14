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У 2021 році Росія продовжить ескалацію на Донбасі – доповідь розвідки США

14 квітня, 00:02

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Американське розвідтовариство оцінило загрози від РФ, до яких слід готуватися Україні та США

Цього року Росія не збирається відмовлятися від ескалації в Україні і продовжить нагнітати ситуацію на Донбасі.

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Про це йдеться в щорічній доповіді розвідувального співтовариства США на 2021 рік.

У документі прогнозується, що країна-агресор "продовжить докладати зусиль з дестабілізації в Україні". Крім того, розвідка підтвердила, що РФ проводить випробування своїх новітніх озброєнь на окупованій частині Донбасу.

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Крім того, розвідники вважають, що РФ продовжить активно розвивати свій військовий, ядерний, космічний, розвідувальний і кіберпотенціал для просування свого порядку денного за кордоном.

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Але при цьому Кремль не хоче прямого конфлікту з американськими військами і навіть готовий до "прагматичної співпраці з Вашингтоном на власних умовах".

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Путіну потрібна "маленька переможна війна", щоб відвернути увагу ЗМІ від Навального (рос.)

Росію також називають найбільшою загрозою в кіберпросторі і ключовим суперником в космічній сфері США.

"Росія продовжує обирати метою критичну інфраструктуру, зокрема підводні кабелі і контрольні системи індустрії, в США та їхніх країнах-партнерах і союзників", – йдеться в доповіді.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав свого американського колегу Джо Байдена зробити ще більше для стримування агресії Росії.

Відео: Сьогодні

Ми також повідомляли, що сьогодні Байден зателефонував російському президентові Володимиру Путінуі висловив стурбованість через ситуацію на Донбасі.

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Росія розвідка Украина війна на Донбасі

Джерело: Сьогодні

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