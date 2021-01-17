В аеропорту, де зустрічають Навального, затримали його брата і соратників

Затримано вже мінімум вісім людей

В аеропорту "Внуково", куди приземлиться рейс з російським опозиціонером Олексієм Навальним на борту, почалися затримання зустрічальників політика.

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Як повідомляє "Дождь", затримані: брат опозиціонера Олег Навальний, соратники Руслан Шаведдінов, Любов Соболь і Костянтин Котов. Також в автозак відвели активіста Дмитра Бескорова, який приїхав зустрічати опозиціонера.

Затримані Анастасія Кадетова, Ілля Пахомов і фотокор "Нової газети" Влад Докшин.

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"Викрутили руки і повели в автозак – ось і все пояснення. Ми стоїмо біля входу в аеропорт, буквально 500 метрів нас проволокли. Намагалися відібрати телефони співробітники поліції, у мене він поки зберігся", – прокоментував затримання Котов.

Зазначимо, що Любов Соболь приїхала в аеропорт у зручному теплому одязі й з рюкзаком, в який зібрала необхідні речі. Вона передбачала затримання.

Відео з автозака "Нової газети":

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