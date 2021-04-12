Русский
$ 27,91
33,15
  1. Світові новини
  2. Росія

У Вірменії знайшли застреленою дочку генерала ФСБ Росії

12 квітня, 03:58

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Поруч з жінкою виявили нагородний пістолет батька

На балконі житлового будинку в Єревані (Вірменія) виявили тіло 40-річної жінки з вогнепальною раною, яка, за інформацією місцевих ЗМІ, є дочкою генерала ФСБ Росії.

Реклама

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Поруч із тілом загиблої було знайдено нагородний пістолет офіцера ФСБ.

Водночас Слідчий комітет Вірменії ввечері в неділю, 11 квітня, повідомив, що о 17:05 в поліцію надійшло повідомлення про подію від громадянина.

"Слідчо-оперативна група виявила на дивані балкона будинку на вулиці Давида Анахта тіло мешканки цієї ж квартири 1981 р. н. з вогнепальним пораненням в лівій частині грудної клітини. Поруч з тілом виявлено нагородний пістолет "Макаров" її батька з сімома патронами з одною стріляної гільзою і одну кулю", – йдеться в повідомленні.

В тренді
Критикував Путіна. Суд в Лондоні визнав смерть топменеджера "Аерофлоту" Глушкова вбивством
Реклама

Порушено кримінальну справу, призначено низку експертиз.

Нагадаємо, під Москвою спецназ понад 8 годин намагався затримати пенсіонера, який забарикадувався ву своєму маєтку в котеджному селищі, відстрілювався від поліції з автомата і закидував її гранатами.

Ми також повідомляли, що під час секретної операції українські силовики допомогли Німеччині розкрити найманого вбивцю з ФСБ Росії.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Вірменія стрільба самогубство єреван ФСБ РФ
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Російський військовий:
Російський військовий: "Нас в**буть. Яка війна з Україною?" (відео 18+)Росія
Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і Британії
Росія погрожує військовим реагуванням на ракети США і БританіїРосія
Путін відмовився від переговорів із Зеленським – ОПУ
Путін відмовився від переговорів із Зеленським – ОПУВлада
Що задумав Лукашенко? Білорусь переміщує бронетехніку поруч з Україною (відео)
Що задумав Лукашенко? Білорусь переміщує бронетехніку поруч з Україною (відео)Інші країни
Це стане початком кінця України: Козак вибухнув погрозами щодо Донбасу
Це стане початком кінця України: Козак вибухнув погрозами щодо ДонбасуВлада
Чи буде повномасштабне вторгнення – чому Росія стягує війська до українських кордонів
Чи буде повномасштабне вторгнення – чому Росія стягує війська до українських кордонівУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти