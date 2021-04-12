У Вірменії знайшли застреленою дочку генерала ФСБ Росії

На балконі житлового будинку в Єревані (Вірменія) виявили тіло 40-річної жінки з вогнепальною раною, яка, за інформацією місцевих ЗМІ, є дочкою генерала ФСБ Росії.

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Про це повідомляє "Інтерфакс".

Поруч із тілом загиблої було знайдено нагородний пістолет офіцера ФСБ.

Водночас Слідчий комітет Вірменії ввечері в неділю, 11 квітня, повідомив, що о 17:05 в поліцію надійшло повідомлення про подію від громадянина.

"Слідчо-оперативна група виявила на дивані балкона будинку на вулиці Давида Анахта тіло мешканки цієї ж квартири 1981 р. н. з вогнепальним пораненням в лівій частині грудної клітини. Поруч з тілом виявлено нагородний пістолет "Макаров" її батька з сімома патронами з одною стріляної гільзою і одну кулю", – йдеться в повідомленні.

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Порушено кримінальну справу, призначено низку експертиз.

Нагадаємо, під Москвою спецназ понад 8 годин намагався затримати пенсіонера, який забарикадувався ву своєму маєтку в котеджному селищі, відстрілювався від поліції з автомата і закидував її гранатами.

Ми також повідомляли, що під час секретної операції українські силовики допомогли Німеччині розкрити найманого вбивцю з ФСБ Росії.

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