Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

У Бєлгороді почали труїти голубів через загрозу "біологічної зброї" з України

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 квітня, 23:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Росії поширюють фейки про біолабораторії в нашій країні
У Бєлгороді вирішили по-своєму боротися зі "світовою змовою".
У Бєлгороді вирішили по-своєму боротися зі "світовою змовою". / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бєлгороді росіяни потруїли голубів, остерігаючись бути атакованими "біологічною зброєю" з України

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, опублікувавши відео.

Реклама

Що сталося

"Деталі: в Бєлгороді юродиве стадо, одурманене розпропагандою, вирішило по-своєму боротися зі світовою змовою проти параші – потруїли у дворі голубів. Маразм та стрімку деградацію рашистського населення можна пояснити лише одним – помилкою еволюції!" – написав він.

Заява президента

Президент України Володимир Зеленський спростував черговий фейк окупантів, що нібито на території України розробляють хімічну зброю.

Він заявив, що жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масового знищення в Україні не розробляли й про це знає весь світ. Якщо РФ зробить щось подібне проти нас – отримає найжорстокішу санкційну відповідь.

Реклама

Нагадаємо, ООН спростувала російські фейки про лабораторії біологічної зброї в Україні. За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, всі спроби Росії створити неправдиві приводи для варварської війни з Україною приречені на провал.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 4 квітня
1
Особовий склад 18500
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 676
Танки
5
ББМ 1858
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 94
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1322
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Макс Левін - відомий український фотограф, документаліст, воєнкор: співпрацював із Reuters, BBC, Associated Press… Його фото публікували Wall Street Journal і Time… Незважаючи на великий ризик, вирушив у район села Гута Межигірська (Київська обл.), щоб висвітлювати наслідки російської агресії, коли окупанти були ще там. Пізніше поліція знайшла Макса мертвим – потрапив під обстріл, але продовжував працювати…

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Українка, спортсменка і просто красуня - снайперка з позивним “Угольок”. Чорноброва брюнетка-воїн приховує обличчя і своє ім’я, бо така в неї військова професія. Героїня сьогоднішнього фронту потрапила до армії, бо хотіла, щоб її брат-військовий пишався нею. З 2017-го служить в батальйоні морської піхоти, де з перших днів заслужила на повагу завдяки сталевим нервам і витримці. Одна з найефективніших снайперів ЗСУ.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти