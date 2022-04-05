У Бєлгороді почали труїти голубів через загрозу "біологічної зброї" з України

У Росії поширюють фейки про біолабораторії в нашій країні

У Бєлгороді вирішили по-своєму боротися зі "світовою змовою". / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бєлгороді росіяни потруїли голубів, остерігаючись бути атакованими "біологічною зброєю" з України

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, опублікувавши відео.

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Що сталося

"Деталі: в Бєлгороді юродиве стадо, одурманене розпропагандою, вирішило по-своєму боротися зі світовою змовою проти параші – потруїли у дворі голубів. Маразм та стрімку деградацію рашистського населення можна пояснити лише одним – помилкою еволюції!" – написав він.

Заява президента

Президент України Володимир Зеленський спростував черговий фейк окупантів, що нібито на території України розробляють хімічну зброю.

Він заявив, що жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масового знищення в Україні не розробляли й про це знає весь світ. Якщо РФ зробить щось подібне проти нас – отримає найжорстокішу санкційну відповідь.

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Нагадаємо, ООН спростувала російські фейки про лабораторії біологічної зброї в Україні. За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, всі спроби Росії створити неправдиві приводи для варварської війни з Україною приречені на провал.

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