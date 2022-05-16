У Бєлгороді знову неспокійно: у небі літають вогняні кулі, чутно вибухи (відео)

Ймовірно, у РФ працює ППО

У Росії знову "хлопки"/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії справи не дуже хороші. У Білгороді люди знову чують "хлопки".

Відео опублікували в Telegram-каналі "Україна 24".

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На кадрах з відео видно, як у небі літають вогняні кулі. Ймовірно, це працює ППО. Люди у соцмережах повідомляють, що чують "хлопки".

Вибухи у Росії

1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Бєлгородській області впав снаряд , нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі , яка знищила кілька цистерн з нафтою.

, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху , яка знищила кілька цистерн з нафтою. У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події у Бєлгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази: безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.

У Брянську вночі проти понеділка, 25 квітня, пролунали вибухи. Після цього розпочалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.

Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.

пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок. Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.

Нещодавно у Бєлгороді були "хлопки". Через це у небо підняли авіацію.

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