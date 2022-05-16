У Бєлгороді знову неспокійно: у небі літають вогняні кулі, чутно вибухи (відео)

У Росії справи не дуже хороші. У Білгороді люди знову чують "хлопки".
Відео опублікували в Telegram-каналі "Україна 24".
Деталі
На кадрах з відео видно, як у небі літають вогняні кулі. Ймовірно, це працює ППО. Люди у соцмережах повідомляють, що чують "хлопки".
Вибухи у Росії
- 1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Бєлгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн з нафтою.
- У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події у Бєлгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази: безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.
- У Брянську вночі проти понеділка, 25 квітня, пролунали вибухи. Після цього розпочалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.
- Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.
- Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.
- Нещодавно у Бєлгороді були "хлопки". Через це у небо підняли авіацію.