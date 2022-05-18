У Бєлгороді знову вибухи, повідомляють про руйнування (відео)

Як завжди у РФ звинувачують Україну

У Бєлгороді вибухи/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії лунають вибухи. На цей раз знову у Бєлгороді.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Україна 24".

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На кадрах з відео чутно, як у вечірню пору у Бєлгороді лунають вибухи.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що нібито Україна обстрілює РФ.

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"Щойно голова Грайворонського міськколу Геннадій Бондарєв доповів про обстріл з боку України села Безімене. Є один потерпілий — поранення легкого ступеня тяжкості. Вся необхідна медична допомога вже надається, його життю нічого не загрожує. Є руйнування. Зараз проводиться оцінка і побудинковий обхід території. Все, що зруйновано, відновимо в максимально короткі терміни", — написав Гладков у своєму Telegram-каналі.

Вибухи у Росії

1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Бєлгородській області впав снаряд , нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі , яка знищила кілька цистерн з нафтою.

, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху , яка знищила кілька цистерн з нафтою. У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події у Бєлгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази: безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.

У Брянську в ніч проти понеділка, 25 квітня, пролунали вибухи. Після цього почалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.

Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.

пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок. Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.

Нещодавно у Бєлгороді були "хлопки". Через це у небо підняли авіацію.

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