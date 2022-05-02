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У Бєлгородській області знову чутно вибухи (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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2 травня, 04:00
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В одному з російських Telegram-каналів розмістили ролик з невідомим сяйвом у небі
У Бєлгородській області знову почули вибухи. Фото: колаж "Сьогодні"
У Бєлгородській області знову почули вибухи. Фото: колаж "Сьогодні"

Вночі 2 травня жителі РФ почали повідомляти про нібито нові вибухи в Бєлгородській області. Також очевидці активно публікують кадри із невідомим сяйвом у небі.

Про це пишуть у Telegram-каналі "Україна 24".

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Що відомо?

В одному з російських Telegram-каналів розмістили відео з Бєлгорода із невідомим сяйвом у небі.

Крім того, на одному аудіозаписі чути звук від нібито вибуху у Бєлгороді.

"Тихо, тихо, заспокойся", – кажуть, нервуючи, місцеві жителі на записі.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив інформацію про нібито сильні вибухи у місті. За його словами, руйнувань та постраждалих нібито немає.

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"30 хвилин тому прокинувся від двох сильних розривів. За інформацією оперативного штабу, пошкоджень та руйнувань немає. Постраждалих немає. Вже з'явилися у соціальних мережах кадри про спалахи в небі", – сказав Гладков.

Пізніше в Мережі почали писати про нібито вибухи у Рильському районі Курської області. Офіційного підтвердження поки що немає. Від Рильська до українського кордону 30 км.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що над російським Бєлгородом пролетів винищувач. За попередньою інформацією, літак викидає ЛТЦ, це засоби інфрачервоної протидії.

У Бєлгороді оголосили набір добровольців

Раніше в Бєлгороді містян запросили вступити в добровільну народну дружину. Це може бути пов'язано з вибухами на нафтобазі, а також через зруйновану залізницю.

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Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про диверсію. За його словами, біля кордону з Україною серйозно пошкодили залізничні колії.

В українській розвідці заявили, що спецслужби РФ планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. За даними ГУР, можуть бути завдані ракетно-бомбові удари по Бєлгороду або одному з міст Криму.

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