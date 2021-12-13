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У Британії відповіли, як уникнути війни Росії з Україною

Наталія Магдик Наталія Магдик
13 грудня, 19:40
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Прем'єр Джонсон пригрозив Путіну у разі вторгнення в Україну
Джонсон та Путін провели переговори
Джонсон та Путін провели переговори / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє пресслужба глави британського уряду.

У ході розмови Джонсон висловив стурбованість нарощуванням російських військ на кордоні з Україною та запропонував шлях вирішення ситуації.

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"Прем'єр-міністр підтвердив важливість роботи дипломатичних каналів для деескалації напруженості та визначення довгострокових рішень", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Джонсон наголосив на прихильності Сполученого Королівства територіальній цілісності та суверенітету України і попередив, що будь-які дестабілізуючі дії (з боку Росії – ред.) будуть стратегічною помилкою, яка матиме серйозні наслідки.

Позиція Кремля щодо України

Російський лідер під час розмови докладно виклав Джонсону принципові оцінки ситуації навколо України. Він заявив, що потрібно провести переговори з метою вироблення чітких домовленостей, що виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід. Крім того, Путін звинуватив Київ у зриві Мінських угод.

"Українська влада цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення, використовують у зоні конфлікту заборонені мінським комплексом заходів важких озброєнь та ударні безпілотники", – йдеться у повідомленні у заяві Кремля.

Стягування військ до кордону

Росія періодично перекидає і накопичує війська для того, щоб підтримувати напруження для тиску на сусідні держави. У Міноборони кажуть, що наразі фіксується поступове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до кордону з Україною.

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13 грудня заступник голови міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков повідомив, що він не розуміє "зацикленість" американців на загрозі російського вторгнення в Україну.

Захід на боці України

Президент США Джо Байден під час онлайн-переговорів із главою Російської Федерації Володимиром Путіним сказав, що РФ заплатить високу ціну у разі військового вторгнення до України.

Незважаючи на підтримку України, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вербшоу заявив, що ніхто не воюватиме за нашу країну, а країни НАТО лише допоможуть зброєю та потужними санкціями. Також президент Джо Байден напередодні підтвердив, що армія США не воюватиме за Україну.

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