У Брянській області паніка: знову щось вибухає, росіяни бояться лягати спати

У Брянській області Росії знову паніка – місцевий губернатор Олександр Богомаз повідомив уже не про "бавовну" , а про цілий "артилерійський обстріл".
Про це передають російські телеграм-канали та пропагандистські ЗМІ.
Що відомо
"Сьогодні ввечері з боку України було здійснено артилерійський обстріл прикордонного села Некислиці Сівського району. Внаслідок обстрілу пошкоджень об'єктів життєдіяльності, житлових будівель немає. Жертв та постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби ", – написав губернатор Брянської області Олександр Богомаз у телеграм-каналі.
У місцевих чатах шоковані тим, що відбувається, і вимагають від президента Росії, щоб він це припинив.
"Знову. Думаю настав час написати на адресу президента, де захист наш, чим я і займуся зараз", – просто навіть почали загрожувати своєму полководцю.
"А що у Климові бабахнуло 2 хвилини тому, хто знає? Грім? ", – так відреагував ще один місцевий житель російського регіону.
"Зараз у всіх містах щось бабахає", – зазначив ще один користувач.
"Який грім? Грім протяжний. Ппц просто, і спати страшно лягати. Я до цього дня нормально спати лягала, а сьогодні просто дуже лячно", – написала користувач під ім'ям Тетяна.
Обстановка
- Голова Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що прикордонні села Росії зранку 5 липня були обстріляні з артилерії.
- У російському Білгороді вночі 3 липня пролунали гучні вибухи. Пізніше було заявлено про три загиблі, 4 поранені та часткові руйнування 11 багатоквартирних і 39 приватних будинків.
- При цьому в місцевих пабликах з'явилися фото ракет, які прилетіли до житлових будинків і виявилося, що такі ракети не стоять на озброєнні у ЗСУ, але є в Росії.