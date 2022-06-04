Знову бомблять Воронеж? У Брянській області заявили про обстріл селища

У Росії заявили, що ЗСУ нібито обстріляли село Случевськ Погарського району, що у Брянській області. Внаслідок влучення снарядів спалахнули два будинки.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Серед мешканців є один потерпілий – чоловік отримав легке уламкове поранення.
Зазначимо, "Бомбити Воронеж" — спочатку інтернет-мем, що став потім поширеним фразеологізмом у зв'язку з відповідними політичними подіями в Росії 2010-х років. Означає така відповідь російської влади на санкції або інші неугодні їм дії іноземних держав, що завдає шкоди громадянам самої Росії, обмежує їхні інтереси.
Вибухи в Росії
- 1 квітня російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн з нафтою.
- У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події у Бєлгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази: безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.
- У Брянську вночі проти понеділка, 25 квітня, пролунали вибухи. Після цього почалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.
- Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.
- Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.
- Нещодавно у Бєлгороді були "хлопки". Через це у небо підняли авіацію.