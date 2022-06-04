Знову бомблять Воронеж? У Брянській області заявили про обстріл селища

Як завжди, у РФ звинувачують Україну

У Брянській області спалахнули два будинки. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії заявили, що ЗСУ нібито обстріляли село Случевськ Погарського району, що у Брянській області. Внаслідок влучення снарядів спалахнули два будинки.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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Серед мешканців є один потерпілий – чоловік отримав легке уламкове поранення.

Зазначимо, "Бомбити Воронеж" — спочатку інтернет-мем, що став потім поширеним фразеологізмом у зв'язку з відповідними політичними подіями в Росії 2010-х років. Означає така відповідь російської влади на санкції або інші неугодні їм дії іноземних держав, що завдає шкоди громадянам самої Росії, обмежує їхні інтереси.

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