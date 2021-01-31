У центрі Москви під час протесту чоловік підпалив себе (фото, відео)

Сьогодні, 31 січня, в центрі Москви, біля станції метро "Тверська", один з протестантів підпалив себе.
Про це повідомляє Telegram-канал "Лентач".
Інцидент стався біля станції метро "Тверська". Чоловіка, який вочевидь спробував вчинити самоспалення, перехожі повалили на тротуар.
Співробітники поліції допомогли збити полум'я. Чоловік залишився живий, його реанімували медики і доставили в лікарню із сильними опіками.
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Водночас Telegram-канал "112" повідомляє, що чоловіка звати Віктор Руденко.
У нього 60% опіків тіла. Канал пише, що чоловік боровся з шахраями, які обдурили його і відібрали в нього квартиру.
Нагадаємо, 31 січня, у Росії на акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навальногозатримали понад 3000 людей.
Як повідомляли раніше, в Мережі з'явилося показове фото з Красноярська. Там силовики оточили протестувальниківі почали їх затримувати всередині імпровізованого квадрата. За останніми даними, затримали 194 особи.
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