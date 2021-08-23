У центрі Москви запустили в небо український прапор – відео

Український стяг помітили в різних районах міста. Поки невідомо, хто його запустив

Синьо-жовтий прапор помітили в небі над Москвою. Колаж "Сьогодні"

У День Державного прапора України в Москві невідомі запустили в небо український прапор.

Реклама

Відповідні відео користувачі публікують у соцмережах.

Спочатку синьо-жовтий прапор, прив'язаний до кульок, помітили на тлі Кремля у самому центрі Москви.

Реклама

Після цього український прапор зняли на тлі бізнес-центру "Москва-сіті". Це інший район міста, тому можна припускати, що це два різних прапори.

День прапора України

День українського прапора відзначається щорічно 23 серпня. На загальнодержавному рівні свято встановлене указом президента України Леоніда Кучми в 2004 році.

23 серпня 1991 року , після провалу путчу в Москві, група народних депутатів внесла синьо-жовтий український стяг у сесійний зал Верховної Ради. Освячення Національного прапора було проведено священиком Петром Бойком. Саме до цієї події і прив'язаний указ президента України Леоніда Кучми, про який говорилося вище.

, після провалу путчу в Москві, група народних депутатів внесла синьо-жовтий український стяг у сесійний зал Верховної Ради. Освячення Національного прапора було проведено священиком Петром Бойком. Саме до цієї події і прив'язаний указ президента України Леоніда Кучми, про який говорилося вище. Пізніше президент України Віктор Ющенко вніс зміни до цього указу, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

Нагадаємо, нещодавно в Києві ветерани АТО і ООС підняли найбільший Державний прапор. Захід пройшов на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Також ми писали, що протягом святкових днів, 23-25 серпня, у Києві змінюється графік роботи міського транспорту. З усіма змінами можна ознайомитися тут.