Конкурс року. У Чечні за малюнок сім'ї Кадирова пропонують величезну суму

За кращий портрет Кадирова чеченцям готові дати 500 тисяч

Призовий фонд складає 1,5 мільйона рублів. / Фото: Getty Images

Влада Чечні оголосила конкурс на кращий художнє зображення голови республіки Рамзана Кадирова, його батька Ахмата і матері Аймані. Призовий фонд становить 1,5 мільйона рублів.

Про це в Instagram повідомив голова парламенту Чечні Магомед Даудов.

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"У зв'язку з численними зверненнями чеченців, які проживають за межами нашої республіки, ми оголошуємо про конкурс на кращий художній зображення Ахмата-Хаджі, Рамзана Ахматовича і Аймані Несієвни Кадирових", – написав Даудов.

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Переможці конкурсу в кожній номінації отримають по 500 тисяч рублів, виділених з Громадського фонду імені Ахмата Кадирова.

Даудов заявив, що конкурс спрямований на "зміцнення знання історії рідного краю" та "збереження культурного зв'язку з батьківщиною".