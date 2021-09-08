Конкурс року. У Чечні за малюнок сім'ї Кадирова пропонують величезну суму

Влада Чечні оголосила конкурс на кращий художнє зображення голови республіки Рамзана Кадирова, його батька Ахмата і матері Аймані. Призовий фонд становить 1,5 мільйона рублів.
Про це в Instagram повідомив голова парламенту Чечні Магомед Даудов.
"У зв'язку з численними зверненнями чеченців, які проживають за межами нашої республіки, ми оголошуємо про конкурс на кращий художній зображення Ахмата-Хаджі, Рамзана Ахматовича і Аймані Несієвни Кадирових", – написав Даудов.
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Переможці конкурсу в кожній номінації отримають по 500 тисяч рублів, виділених з Громадського фонду імені Ахмата Кадирова.
Даудов заявив, що конкурс спрямований на "зміцнення знання історії рідного краю" та "збереження культурного зв'язку з батьківщиною".
- Раніше ми повідомляли, що голова Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв залишити свою посаду, якщо його скандальний син-боксер програє блогеру.
- Також нагадаємо, синові Кадирова подарували перемогу, коли побачили, що його б'є суперник.