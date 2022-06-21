У Дагестані показали всій Росії, що вони "Z"-вівці

Ціле міністерство раділо такій акції. Проте недовго

Громадяни Росії продовжують вдавати, що вбивство українців - це не їхня справа / Колаж "Сьогодні"

Міністерство сільського господарства Дагестану продемонструвало відео, яке, на думку причетних до кадрів, демонструє підтримку війни в Україні. А на думку спостерігачів – показує, що ж із себе нині представляє чи армія Росії, чи її громадяни.

Що відомо

Відео з'явилося на офіційному Telegram-каналі Мінсільгосп Дагестану. На ньому показано перегін стада овець на літні пасовища. Тварини мають тавро "Z" та "V" – знаки, якими армія міжнародного злочинця Володимира Путіна позначає свою кампанію в Україні.

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Кадри бравого стада овець міністерство супроводжувало треком пропутинського співака Олега Газманова зі словами "Росія! Росія! У цьому слові вогонь та сила". Ці патріотичні слова перебивало мекання овець.

Після того, як ролик розійшовся по соцмережах, його вилучили. Проте коментарів від міністерства не було. Але була реакція ТГ-каналу, який показав першим відео.

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