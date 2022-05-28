У Дагестані таксиста відірвали від керма та послали на фронт в Україну

Справи із прихованою мібілізацією на війну з Україною у Міністерства Росії йдуть так погано, що його співробітники ловлять солдатів прямо на вулицях російських міст. Стало відомо, що в Дагестані почалося таке полювання на мобілізованих.
Про це розповідає УНІАН.
Що відбувається
Мешканка Дагестану Саїді Лугуєва опублікувала пост, у якому розповіла, як під час її поїздки на таксі автомобіль зупинили, а водія забрали до військкомату.
"Це потішно, адже Дагестан був регіоном, де треба було хабар дати, щоб піти служити", – так прокоментувала подію пасажирка.
Картина у Росії
- Надходить достатньо інформації, щоб зробити висновок – Москва витрушує всі резерви, щоб хоч хтось воював за непотрібний пересічним громадянам Росії Донбас.
- 28 травня президент Росії Володимир Путін підписав закон про відміну вікової межі для укладання першого контракту про проходження військової служби. Таким чином до армії РФ можуть набирати навіть людей пенсійного віку – всіх, кому більше 18 років.
- За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, у самопроголошених республіках женуть на фронт навіть неповнолітніх.
- Із середини квітня, за даними Генштабу ЗСУ, у Росії проводять приховану мобілізацію резервістів, яких укомплектовують застарілою технікою.
- Представник ГУР Міноборони України Вадим Скибицький розповів, що Росія використала в Україні всі боєздатні групи і наразі змушена проводять приховану мобілізацію резервів та посилає їх воювати. Проте використання таких ресурсів є неефективним.