У Дагестані таксиста відірвали від керма та послали на фронт в Україну

У Росії мобілізація відбувається прямо на вулиці

Російські солдати знають, що воюватимуть в Україні недовго / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Справи із прихованою мібілізацією на війну з Україною у Міністерства Росії йдуть так погано, що його співробітники ловлять солдатів прямо на вулицях російських міст. Стало відомо, що в Дагестані почалося таке полювання на мобілізованих.

Про це розповідає УНІАН.

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Що відбувається

Мешканка Дагестану Саїді Лугуєва опублікувала пост, у якому розповіла, як під час її поїздки на таксі автомобіль зупинили, а водія забрали до військкомату.

"Це потішно, адже Дагестан був регіоном, де треба було хабар дати, щоб піти служити", – так прокоментувала подію пасажирка.

Картина у Росії