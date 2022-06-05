Світ
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Уельс - Україна: онлайн ❗ Загроза котла на Донбасі 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

У "ДНР" повідомили про смерть "високопоставленого" командира

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 червня, 15:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Водночас хто саме загинув – російські ЗМІ та чиновники приховують
РосЗМІ пишуть про загибель "високопоставленого" командира "ДНР". Фото: колаж "Сьогодні"
РосЗМІ пишуть про загибель "високопоставленого" командира "ДНР". Фото: колаж "Сьогодні"

У так званій "ДНР" почали писати про загибель "високопоставленого" командира "республіки". Про кого йдеться – поки що невідомо. За попередньою інформацією, ім'я загиблого – Роман.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

Реклама

Що відомо?

Так, офіційні пабліки "ДНР" пишуть про загибель високопоставленого командира "республіки". Прізвище поки що не називається.

До того ж депутат Держдуми РФ Дмитро Саблін у своєму Telegram-каналі назвав лише ім'я – Роман.

Реклама

У соцмережах припустили, що йдеться про Романа Воробйова, якого місяць тому оголосили "героєм "ДНР".

Реклама

Ватажок "ДНР" Пушилін потрапив під обстріл української артилерії

Ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна, ймовірно, було поранено в окупованому Лимані Донецької області. Відео, які публікуються з ним, — старі. Про це написало видання "РІА Мелітополь".

"За непідтвердженою інформацією, головного клоуна так званої "ДНР" Пушиліна було поранено в місті Лимані Донецької області. А все відео, яке зараз публікується з ним — старі консерви", — йдеться у повідомленні.

Цю інформацію пізніше підтвердив радник голови МВС Віктор Андрусів.

"Підтверджую, що в Лимані був поранений Пушилін. Шкода, що тільки поранений", – написав він.

Також про це написав радник голови МВС Антон Геращенко.

"У м. Лимані (Донецька область) у ході артилерійського удару постраждали 72 кадировці і був поранений Пушилін, який віз представляти гауляйтера окупованого Лимана", – повідомив він.

Користувач Twitter під ніком Ja NeUmerHerwam пише, що в Лиман Пушилін приїжджав нібито з тим, щоб призначити "мера" захопленого міста.

"Пушилін приїжджав сьогодні в Лиман призначати псевдомера, але по нашій розвідці пройшло, де це буде, і наші Боги Війни це зробили, Пушилін "трьохсотий", близько 50 чеченців "двохсотих", близько десятка техніки підбито і "двохсотий" хтось з верхівки РФ! – написав він.

Пізніше стало відомо, що інформація про поранення Пушиліна не підтвердилася — у Мережі з'явилося відео з неушкодженим ватажком так званої ДНР.

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 5 червня: ще 100 солдатів РФ ліквідовано; 5 танків, 13 броньованих машин та 6 арт. систем знищено; російський гелікоптер К-52 тепер металобрухт у полях України.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 08:45 5 червня
1
Особовий склад 31150
Особовий склад
2
Танки 1381
Танки
3
ББМ 3392
ББМ
4
Артилерія 686
Артилерія
5
Засоби ППО 95
Засоби ППО
6
РСЗВ 207
РСЗВ
7
Літаки 210
Літаки
8
Гелікоптери 175
Гелікоптери
9
БПЛА 548
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2360
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Офіцер-чемпіон... Олег Ленюк - молодший лейтенант Окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького, багаторазовий чемпіон України та віце-чемпіон Європи з рогейну (різновид спортивного орієнтування). Загинув смертю хоробрих під Харковом, прикриваючи побратимів. Йому було 23 роки. Похований на Алеї Слави у Чернівцях.

Історія героя
Нескорені
Кирило Яшар огли Агасиєв – старший лейтенант ЗСУ, командир взводу 92-ї окремої механізованої бригади. Група під командуванням офіцера азербайджанського походження під час розвідки місцевості біля села Мала Рогань (Харківська обл.) знищила техніку окупантів, викривши позиції ворога. Герой України.
Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29731.68

Bitcoin Cash (BCH)

187.04

Binance Coin (BNB)

297.27

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

21.82

Litecoin (LTC)

62.88

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.28

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти